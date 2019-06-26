"За Росію до кінця!" Престижний військовий виш України зганьбився на випускному. Відеофакт

У Харкові розгорівся скандал через пісню забороненого російського співака Олега Газманова "Офицеры" на випускному в Академії Національної гвардії.

Як повідомив одеський активіст, колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі, під цю пісню випускники військової частини 3005 станцювали зі своїми близькими на святкуванні в ресторані (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відео, що підтверджує інцидент на вечірці, в Instagram опублікувала дружина одного з випускників Тетяна Лавриненко (нікнейм tanya_lavrinenko28). Незабаром жінка видалила свій аккаунт.

У пісні звучать такі слова: "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, росияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца".

Національна академія Національної гвардії України nuou.org.ua

За цим фактом командувач Національною гвардією України генерал-лейтенант Микола Балан ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ.

Як повідомили в прес-службі Нацгварії, під цю пісню танцювали не всі випускники, а тільки одна з груп.

Відзначимо, в Україні Газманов входить у список осіб, що загрожують національній безпеці, складений Міністерством культури. Артист неодноразово давав концерти в окупованому Криму та на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше головний військовий виш країни – київський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського – зганьбився святковим "побєдобіссям" у День пам'яті та примирення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!