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"За Росію до кінця!" Престижний військовий виш України зганьбився на випускному. Відеофакт

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У Харкові розгорівся скандал через пісню забороненого російського співака Олега Газманова "Офицеры" на випускному в Академії Національної гвардії.

Як повідомив одеський активіст, колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі, під цю пісню випускники військової частини 3005 станцювали зі своїми близькими на святкуванні в ресторані (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відео, що підтверджує інцидент на вечірці, в Instagram опублікувала дружина одного з випускників Тетяна Лавриненко (нікнейм tanya_lavrinenko28). Незабаром жінка видалила свій аккаунт.

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У пісні звучать такі слова: "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, росияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца".

Національна академія Національної гвардії України

Національна академія Національної гвардії України

nuou.org.ua

За цим фактом командувач Національною гвардією України генерал-лейтенант Микола Балан ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ.

Як повідомили в прес-службі Нацгварії, під цю пісню танцювали не всі випускники, а тільки одна з груп.

Відзначимо, в Україні Газманов входить у список осіб, що загрожують національній безпеці, складений Міністерством культури. Артист неодноразово давав концерти в окупованому Криму та на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше головний військовий виш країни – київський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського – зганьбився святковим "побєдобіссям" у День пам'яті та примирення.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Газманов
Місце
УкраїнаХарків
Теги
видеоскандал в вузіНаціональна гвардія
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Це мусора а не військові!
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леня зе
леня зе
этот одноглазый убийца еще на свободе.сявка сбушная крышеватель наркоточек.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Какие, однако, ибанутые скаклоиды...
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