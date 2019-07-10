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Полонені моряки: генерал розкусив пастку Путіна

7.3т Читати матеріал російською

Росія буде змушена звільнити полонених українських моряків через низку об'єктивних причин.

"Але розраховувати на те, що це трапиться найближчим часом, не слід", – сказав OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що президент Росії Путін звільнить 24 полонених українців найближчим часом, генерал зауважив: "У те, що наші моряки будуть звільнені, я вірю, але в те, що це трапиться найближчим часом, не дуже вірю".

Володимир Путін на зустрічі зі студентами Уральського університету

Володимир Путін на зустрічі зі студентами Уральського університету

Офіційний сайт президента РФ

За його словами, Путін зацікавлений у виконанні рішення міжнародного морського трибуналу, оскільки "нахабне невиконання його рішень не може залишитися поза увагою західного світу, яким би ліберальним він не був". "Додаткові санкції за невиконання будуть дуже жорсткими", – переконаний Богдан.

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"Путін хоче домогтися скасування санкцій, відновити статус-кво Росії як повноцінного і невинного світового лідера тощо", і один зі шляхів досягнення цієї мети – звільнення українських моряків, – переконаний генерал.

"Додатковий аргумент на користь виконання рішення трибуналу – "несприятлива ситуація в Росії", – додав він.

Водночас генерал переконаний: "Путін намагатиметься схилити Україну до невигідних умов звільнення моряків. Така спроба вже була – фактично за російським законодавством Україна мала притягнути до кримінальної відповідальності своїх воїнів-героїв. А це, звісно ж, неприпустимо".

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Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу ATR заявив про те, що президент Росії Путін незабаром звільнить 24-х військовополонених українських моряків, захоплених у Чорному морі, а в обмін на це спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Павло Клімкін Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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