За піщаних браконьєрів у Стайках взялися правоохоронці

За піщаних браконьєрів, що намивали пісок у селі Стайки, що на Київщині, взялися Держекоінспекція та поліція. Нелегали працювали ночами під час нересту, не маючи чинного дозволу на видобування піску. Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел.

Те, що на Дніпрі в районі села Стайки щоночі проводиться бурхлива діяльність із намиванню піску, місцеві жителі помітили давно. Звернулися по допомогу до громадської організації "Стопкор". І активісти цієї ГО впіймали піщаних браконьєрів на гарячому уночі з 24 на 25 березня: працювала баржа і земснаряд.

Щоночі на Дніпрі у районі Стайок працювали баржа та земснаряд

За даними активістів, корисні копалини у районі Стайок видобувалися протизаконно. "Триває нелегальна робота земснаряду в акваторії Дніпра. Техніка незаконно видобуває копалини без дозволу і в умовах нересту", – зазначали представники ГО "Стопкор".

Тож вони одразу звернулися із заявами до Головного управління Національної поліції Київщини, водної поліції та рибоохоронного патруля.

Активісти звернулися до правоохоронних органів щодо піщаних браконьєрів

Заява ГО "Стопкор" щодо незаконного видобутку піску у Стайках

І отримали реакцію: 25 березня представники Держекоінспекції та слідчо-оперативна група Кагарлицького відділу поліції взялися перевіряти, хто і на яких підставах щоночі видобуває пісок на Дніпрі.

Поліцейські та екологічні інспектори перевірили, хто і на яких підставах намиває пісок у Стайках

Перевірку фіксували активісти ГО "Стопкор"

З'ясувалося, що працює у Стайках місцева фірма – ТОВ "Дніпровські піски". І дозвіл у неї від Державного агентства рибного господарства на роботи з видобутку піску на Дніпрі таки є. От тільки виданий він на період з 20 квітня до 20 травня 2020 року. І дозволяє працювати з 7-ї ранку до 2-ї ночі.

Фактично ж "Дніпровські піски" працювали вночі – за місяць до того, як мали на це право згідно дозволу.

Згідно з дозволом – але не згідно із законом. Адже квітень-травень – це пік нерестилища. Тож виникають серйозні питання до Держрибагентства щодо того, чим вони керувалися, видаючи явно протизаконний дозвіл на видобуток піску.

OBOZREVATEL неодмінно ставитиме це запитання. І слідкуватиме за тим, аби почути на нього відповідь захотіли і правоохоронні та антикорупційні державні структури. І від керівництва Держрибагенства, і персонально від т.в.о. голови пана Яцури, який цей дозвіл підписав.

Тим часом за фактом перевірки поліції та Держекоінспеції були складені протоколи. Триває нарахування збитків, завданих нелегалами державі.

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