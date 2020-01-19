Головна Новини
19 січня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
Журналіст Всі статті автора

Як влаштований ринок кілерів: скільки в Україні платять убивцям і де знаходять

3.4т
Читати матеріал російською

В Україні сплеск замовних убивств – жертвами стають депутати, бізнесмени й активісти. Замовити можуть навіть посла США, а вбивцею може стати навіть найнесподіваніша особа.

Про те, як влаштований ринок кілерів, де шукають виконавців і скільки коштує позбавити життя під замовлення, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підготовка до вбивства посла?

У рамках розслідування справи про імпічмент ДональдаТрампа, палата представників США оприлюднила листування партнера Рудольфа Джуліані з республіканцем Робертом Хайдом.

Новини
Залучили ФБР: у МВС заявили про розслідування стеження за Йованович

У березні через месенджер WhatsApp Хайд повідомив, що спілкувався з людьми, які стежили за Йованович. "Вони готові допомогти, якщо нам / вам сподобається ціна", – йдеться в одному з повідомлень Хайда Парнасу, пише New York Times.

При цьому не вказується, хто саме і з якою метою стежив за Марі Йованович. Але, виступаючи перед американськими законодавцями, послиня розповіла, що у квітні отримала наказ від свого боса негайно повернутися у США. "Мені сказали, що це потрібно було для моєї безпеки, для мого благополуччя", – сказала Йованович Конгресу. Вона покинула Україну в травні 2019-го, за кілька місяців до запланованого від'їзду.

Дональд Трамп і фігурант оприлюдненого листування Роберт Хайд

Дональд Трамп і фігурант оприлюдненого листування Роберт Хайд

Twitter / Judd Legum

Новина в Америці викликала небувалий резонанс – відомий американський журналіст Джадд Легум вважає цю переписку тривожною. "Ось фотографія Трампа в одному з його гольф-клубів із Робертом Хайдом, людиною, яка, певно, вела Йованович під фізичним наглядом у Києві і запропонувала поговорити з українцями, які "допоможуть" розібратися з нею "за ціну".

"Важко читати в цих текстах щось, крім підготовки до вбивства послині США", – пише американський письменник-романіст і автор книги про Трампа Грег Олеар. Марі Йованович в американських ЗМІ називають ключовим свідком у справі щодо імпічменту Трампа.

Марі Йованович із сім'єю у США

Марі Йованович із сім'єю у США

Facebook / Андре Йованович

Вбивали і підривали

Новина не була б такою тривожною, якби останнім часом Україну не захопила хвиля замовних убивств. Зараз поліція затримала причетних до розстрілу відомої активістки й учасниці АТО Аміни Окуєвої. А членів угруповання підозрюють у замовних убивствах ще як мінімум двох осіб. Буквально місяць тому кілер у центрі столиці зробив замах на життя депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, у результаті чого загинув його 3-річний син.

3-річний син В'ячеслава Соболєва

3-річний син В'ячеслава Соболєва

Facebook / Інна Соболєва

У листопаді на виїзді з Києва вибухнув Mercedes, в якому їхав бізнесмен Ігор Сало. Мотоцикліст встановив вибухівку на дах автомобіля, коли той стояв на світлофорі. Тоді загинув водій авто – 40-річний поліцейський, а підприємець і пасажир потрапили до лікарні.

31 липня 2018-го пострілом у спину був убитий активіст і учасник АТО з Бердянська Запорізької області Віталій "Сармат" Олешко. В цей же день у Херсоні облили кислотою активістку і чиновницю Катерину Гандзюк – через кілька місяців вона померла від отриманих травм у лікарні.

У 2017-му невідомий розстріляв автомобіль Mercedes-Benz, в якому перебував власник мережі ресторанів 52-річний Олександр Ряжев. Бізнесмен помер у кареті "швидкої", а кульові поранення отримали двоє його маленьких дітей, які перебували в машині з батьком.

Замах на чиновника відбувся у центрі Одеси

Замах на чиновника відбувся у центрі Одеси

Національна поліція

Цього ж року було скоєно замах на заступника голови Одеської облради, підприємця і колишнього нардепа від "Батьківщини" Олега Радковського. Його розстріляли на виході з ресторану "Бабель Фіш". Потерпілий вижив, а злочинців згодом затримали. І з грудня 2019-го політик став отримувати "смс-ки" з погрозами – невідомі вимагають змінити свідчення в суді.

"Син боїться автомобілів"

За офіційними даними Генпрокуратури, тільки за минулий рік в Україні було скоєно 5426 убивств. Із них встановили, що 14 – замовні. Одним із тих, хто потрапив у цю статистику, став керівник громадської організації із Запоріжжя Олександр Аганін. Чоловіка намагалися забити до смерті на очах 7-річного сина.

Олександр Аганін став інвалідом

Олександр Аганін став інвалідом

golos.zp.ua

"Із тих подій ще навіть рік не пройшов. Все сталося в березні 2019-го – ввечері ми поверталися з концерту "95-го кварталу". Вже біля під'їзду нашого будинку напали двоє невідомих, удари наносили тільки в голову", – говорить потерпілий.

А врятуватися, згадує Олександр, йому вдалося дивом – завдяки гарній фізичній підготовці. Він отримав 3-ю групу інвалідності. За рік, згадує, лежав у п'яти лікарнях. Зараз проходить реабілітацію.

"Поліція встановила особи нападників, ними виявилися двоє спортсменів-борців. Чи хотіли мене вбити? Я не знаю, яке було замовлення і що в головах цих людей. Але кримінальне провадження відкрито за статтею "вбивство". І якби хотіли просто налякати, то наділи б маски, про щось попередили. Тут такого не було", – розповідає нам Аганін.

Новини
"Вибухом розтрощило ноги": стали відомі нові подробиці замаху на директора школи у Києві

А хлопчик, на очах якого це сталося, отримав такий сильний переляк, що за допомогою теж довелося звертатися до фахівців, у справі він визнаний потерпілим. Тому сім'я звернулася з позовом до суду – хочуть отримати мільйон гривень компенсації та витратити кошти на реабілітацію сина за кордоном.

Олександр із 7-річним сином

Олександр із 7-річним сином

Facebook / Олександр Аганін

"Він боїться машин, схожих на ту, з якої вискочили нападники. А коли чує розмови, або десь згадуються прізвища цих людей, то лякається. Минулого тижня прийшов вночі у спальню і попросився лягти з нами. Я його ледве заспокоїв", – говорить Олександр.

Громадський діяч з'ясував, кому перейшов дорогу, і в яку суму могло обійтися замовлення на ліквідацію. "Один із фермерів, який свого часу був місцевим депутатом, і займав посаду голови земельної комісії, накрав 114 га землі. Ми зібрали щодо нього інформацію, передали в ДБР, і зараз іде розслідування. Тоді правоохоронці попередили, що на мене місцевому криміналу надійшло замовлення від фермера. А моє життя оцінили в 200 тис. А ось доларів або гривень – я не знаю. Напевно, все-таки гривень, тому що країна у нас бідна", – згадує Аганін.

Новини
"У мене дитину вбили!" Депутат Соболєв озвучив нові обставини в справі про замах

Замовник тоді відмовився від своєї ідеї. Олександр допускає, що саме через витік інформації. А незабаром знайшов інших виконавців.

"Затримані ні в чому не зізнаються. Ймовірно, домовилися, що в обмін на мовчання фермер оплачує їм адвокатів. Але ці хлопці теж мають відношення до криміналітету – один є племінником відомого в місті ватажка банди, що займається наркоторгівлею. І щодо нього є кримінальна справа. Ми допомагали затримувати членів цього угруповання, але вони всі вийшли під заставу", – говорить активіст.

Почому вбивства?

Джерела в поліції говорять, що вартість замовлення залежить від професіоналізму кілерів, способу вбивства й особи жертви. "Кілька місяців тому в Броварах Київської області було затримання чоловіка, який замовив дружину і дочку – це коштувало $10 тис. А затриманим у справі депутата Київської облради Соболєва замовник надав зброю й обіцяв заплатити $40 тис. Але суми бувають абсолютно різні", – сказав нам співрозмовник.

Новини
Голлівудська історія під Києвом: мати і донька виявилися живими, замовника затримано

А ось експерт із безпеки Сергій Шабовта додає, останні новини про замовлені вбивства – це тільки початок. "Ринок замовних убивств існував і до 2013-го року. Але останнім часом він сильно трансформувався, зокрема і за рахунок війни. Професійні кілери, які вважалися елітою злочинного світу, ретельно оберігалися самим криміналітетом. І завжди були ризики, що їх, як носіїв інформації можуть ліквідувати. Зараз виконавців набагато більше, а професіоналізм – невисокий", – пояснює експерт.

І додає, що через ситуацію в країні, зокрема – зміну влади, почався перерозподіл бізнесу. Тому кількість подібних злочинів тільки збільшиться. А відповідно – і послуги кілерів будуть користуватися попитом.

Житель Броварів оцінив життя дружини і дочки в $10 тис

Житель Броварів оцінив життя дружини і дочки в $10 тис

За словами Шабовти, підготовка до злочину може займати кілька тижнів, а часом і місяців. Постріл – це вже кінцевий результат. На підготовчому етапі йде розвідка – за майбутньою жертвою стежать, з'ясовують маршрути, де він буває, з ким зустрічається. І не варто забувати – чим вищий ранг людини, тим більше жертва захищена. Адже щодо її безпеки застосовуються контрзаходи. І тільки після зібраної інформації кілер вибирає місце для атаки.

Новини
$500 тис. за вбивство Окуєвої: Мосійчук розкрив подробиці справи

"Після трагічного вбивства сина депутата Соболєва, у ЗМІ виступали експерти і говорили, про те, що злочин було скоєно професійним снайпером. Але випадок якраз показав, що це був виконавець низької якості. Снайпером була обрана позиція – під кутом, погане освітлення, інтенсивний трафік машин, людей. Він не був готовий працювати в міських умовах. І з цієї причини фатальні постріли обірвали життя дитини", – пояснює Шабовта.

Невідомий підірвав автомобіль бізнесмена Ігоря Сала

Невідомий підірвав автомобіль бізнесмена Ігоря Сала

За його словами, злочинні угруповання теж не стоять на місці, сфера найманих убивць активно розвивається. Україна стала цікава криміналітету з інших країн, також погіршує ситуацію війна на Донбасі – все частіше учасники АТО фігурують у злочинах.

Новини
Броньований автомобіль не зупинить кілера – охоронець

"Що стосується пошуку кілерів, то і зараз існують закриті інформаційні канали. І з їх допомогою замовники знаходять виконавців. Бувають випадки, коли наша правоохоронна система розкриває такі злочини, але це скоріше везіння – адже іноді того, хто міг би вчинити злочин, шукають мало не через соцмережі. І тоді на зустріч під виглядом кілерів приходять оперативники. Але це, швидше, виняток. Як правило, замовник шукає надійні виходи через знайомих на кримінальну систему", – уточнив експерт.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
На Украине и в Африке самая дешевая цена жизни и чести
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Как СБУ ликвидировало Захарченко? Ни слова в статейке
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги