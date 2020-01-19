Як влаштований ринок кілерів: скільки в Україні платять убивцям і де знаходять

В Україні сплеск замовних убивств – жертвами стають депутати, бізнесмени й активісти. Замовити можуть навіть посла США, а вбивцею може стати навіть найнесподіваніша особа.

Про те, як влаштований ринок кілерів, де шукають виконавців і скільки коштує позбавити життя під замовлення, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підготовка до вбивства посла?

У рамках розслідування справи про імпічмент ДональдаТрампа, палата представників США оприлюднила листування партнера Рудольфа Джуліані з республіканцем Робертом Хайдом.

У березні через месенджер WhatsApp Хайд повідомив, що спілкувався з людьми, які стежили за Йованович. "Вони готові допомогти, якщо нам / вам сподобається ціна", – йдеться в одному з повідомлень Хайда Парнасу, пише New York Times.

При цьому не вказується, хто саме і з якою метою стежив за Марі Йованович. Але, виступаючи перед американськими законодавцями, послиня розповіла, що у квітні отримала наказ від свого боса негайно повернутися у США. "Мені сказали, що це потрібно було для моєї безпеки, для мого благополуччя", – сказала Йованович Конгресу. Вона покинула Україну в травні 2019-го, за кілька місяців до запланованого від'їзду.

Дональд Трамп і фігурант оприлюдненого листування Роберт Хайд Twitter / Judd Legum

Новина в Америці викликала небувалий резонанс – відомий американський журналіст Джадд Легум вважає цю переписку тривожною. "Ось фотографія Трампа в одному з його гольф-клубів із Робертом Хайдом, людиною, яка, певно, вела Йованович під фізичним наглядом у Києві і запропонувала поговорити з українцями, які "допоможуть" розібратися з нею "за ціну".

"Важко читати в цих текстах щось, крім підготовки до вбивства послині США", – пише американський письменник-романіст і автор книги про Трампа Грег Олеар. Марі Йованович в американських ЗМІ називають ключовим свідком у справі щодо імпічменту Трампа.

Марі Йованович із сім'єю у США Facebook / Андре Йованович

Вбивали і підривали

Новина не була б такою тривожною, якби останнім часом Україну не захопила хвиля замовних убивств. Зараз поліція затримала причетних до розстрілу відомої активістки й учасниці АТО Аміни Окуєвої. А членів угруповання підозрюють у замовних убивствах ще як мінімум двох осіб. Буквально місяць тому кілер у центрі столиці зробив замах на життя депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, у результаті чого загинув його 3-річний син.

3-річний син В'ячеслава Соболєва Facebook / Інна Соболєва

У листопаді на виїзді з Києва вибухнув Mercedes, в якому їхав бізнесмен Ігор Сало. Мотоцикліст встановив вибухівку на дах автомобіля, коли той стояв на світлофорі. Тоді загинув водій авто – 40-річний поліцейський, а підприємець і пасажир потрапили до лікарні.

31 липня 2018-го пострілом у спину був убитий активіст і учасник АТО з Бердянська Запорізької області Віталій "Сармат" Олешко. В цей же день у Херсоні облили кислотою активістку і чиновницю Катерину Гандзюк – через кілька місяців вона померла від отриманих травм у лікарні.

У 2017-му невідомий розстріляв автомобіль Mercedes-Benz, в якому перебував власник мережі ресторанів 52-річний Олександр Ряжев. Бізнесмен помер у кареті "швидкої", а кульові поранення отримали двоє його маленьких дітей, які перебували в машині з батьком.

Замах на чиновника відбувся у центрі Одеси Національна поліція

Цього ж року було скоєно замах на заступника голови Одеської облради, підприємця і колишнього нардепа від "Батьківщини" Олега Радковського. Його розстріляли на виході з ресторану "Бабель Фіш". Потерпілий вижив, а злочинців згодом затримали. І з грудня 2019-го політик став отримувати "смс-ки" з погрозами – невідомі вимагають змінити свідчення в суді.

"Син боїться автомобілів"

За офіційними даними Генпрокуратури, тільки за минулий рік в Україні було скоєно 5426 убивств. Із них встановили, що 14 – замовні. Одним із тих, хто потрапив у цю статистику, став керівник громадської організації із Запоріжжя Олександр Аганін. Чоловіка намагалися забити до смерті на очах 7-річного сина.

Олександр Аганін став інвалідом golos.zp.ua

"Із тих подій ще навіть рік не пройшов. Все сталося в березні 2019-го – ввечері ми поверталися з концерту "95-го кварталу". Вже біля під'їзду нашого будинку напали двоє невідомих, удари наносили тільки в голову", – говорить потерпілий.

А врятуватися, згадує Олександр, йому вдалося дивом – завдяки гарній фізичній підготовці. Він отримав 3-ю групу інвалідності. За рік, згадує, лежав у п'яти лікарнях. Зараз проходить реабілітацію.

"Поліція встановила особи нападників, ними виявилися двоє спортсменів-борців. Чи хотіли мене вбити? Я не знаю, яке було замовлення і що в головах цих людей. Але кримінальне провадження відкрито за статтею "вбивство". І якби хотіли просто налякати, то наділи б маски, про щось попередили. Тут такого не було", – розповідає нам Аганін.

А хлопчик, на очах якого це сталося, отримав такий сильний переляк, що за допомогою теж довелося звертатися до фахівців, у справі він визнаний потерпілим. Тому сім'я звернулася з позовом до суду – хочуть отримати мільйон гривень компенсації та витратити кошти на реабілітацію сина за кордоном.

Олександр із 7-річним сином Facebook / Олександр Аганін

"Він боїться машин, схожих на ту, з якої вискочили нападники. А коли чує розмови, або десь згадуються прізвища цих людей, то лякається. Минулого тижня прийшов вночі у спальню і попросився лягти з нами. Я його ледве заспокоїв", – говорить Олександр.

Громадський діяч з'ясував, кому перейшов дорогу, і в яку суму могло обійтися замовлення на ліквідацію. "Один із фермерів, який свого часу був місцевим депутатом, і займав посаду голови земельної комісії, накрав 114 га землі. Ми зібрали щодо нього інформацію, передали в ДБР, і зараз іде розслідування. Тоді правоохоронці попередили, що на мене місцевому криміналу надійшло замовлення від фермера. А моє життя оцінили в 200 тис. А ось доларів або гривень – я не знаю. Напевно, все-таки гривень, тому що країна у нас бідна", – згадує Аганін.

Замовник тоді відмовився від своєї ідеї. Олександр допускає, що саме через витік інформації. А незабаром знайшов інших виконавців.

"Затримані ні в чому не зізнаються. Ймовірно, домовилися, що в обмін на мовчання фермер оплачує їм адвокатів. Але ці хлопці теж мають відношення до криміналітету – один є племінником відомого в місті ватажка банди, що займається наркоторгівлею. І щодо нього є кримінальна справа. Ми допомагали затримувати членів цього угруповання, але вони всі вийшли під заставу", – говорить активіст.

Почому вбивства?

Джерела в поліції говорять, що вартість замовлення залежить від професіоналізму кілерів, способу вбивства й особи жертви. "Кілька місяців тому в Броварах Київської області було затримання чоловіка, який замовив дружину і дочку – це коштувало $10 тис. А затриманим у справі депутата Київської облради Соболєва замовник надав зброю й обіцяв заплатити $40 тис. Але суми бувають абсолютно різні", – сказав нам співрозмовник.

А ось експерт із безпеки Сергій Шабовта додає, останні новини про замовлені вбивства – це тільки початок. "Ринок замовних убивств існував і до 2013-го року. Але останнім часом він сильно трансформувався, зокрема і за рахунок війни. Професійні кілери, які вважалися елітою злочинного світу, ретельно оберігалися самим криміналітетом. І завжди були ризики, що їх, як носіїв інформації можуть ліквідувати. Зараз виконавців набагато більше, а професіоналізм – невисокий", – пояснює експерт.

І додає, що через ситуацію в країні, зокрема – зміну влади, почався перерозподіл бізнесу. Тому кількість подібних злочинів тільки збільшиться. А відповідно – і послуги кілерів будуть користуватися попитом.

Житель Броварів оцінив життя дружини і дочки в $10 тис

За словами Шабовти, підготовка до злочину може займати кілька тижнів, а часом і місяців. Постріл – це вже кінцевий результат. На підготовчому етапі йде розвідка – за майбутньою жертвою стежать, з'ясовують маршрути, де він буває, з ким зустрічається. І не варто забувати – чим вищий ранг людини, тим більше жертва захищена. Адже щодо її безпеки застосовуються контрзаходи. І тільки після зібраної інформації кілер вибирає місце для атаки.

"Після трагічного вбивства сина депутата Соболєва, у ЗМІ виступали експерти і говорили, про те, що злочин було скоєно професійним снайпером. Але випадок якраз показав, що це був виконавець низької якості. Снайпером була обрана позиція – під кутом, погане освітлення, інтенсивний трафік машин, людей. Він не був готовий працювати в міських умовах. І з цієї причини фатальні постріли обірвали життя дитини", – пояснює Шабовта.

Невідомий підірвав автомобіль бізнесмена Ігоря Сала

За його словами, злочинні угруповання теж не стоять на місці, сфера найманих убивць активно розвивається. Україна стала цікава криміналітету з інших країн, також погіршує ситуацію війна на Донбасі – все частіше учасники АТО фігурують у злочинах.

"Що стосується пошуку кілерів, то і зараз існують закриті інформаційні канали. І з їх допомогою замовники знаходять виконавців. Бувають випадки, коли наша правоохоронна система розкриває такі злочини, але це скоріше везіння – адже іноді того, хто міг би вчинити злочин, шукають мало не через соцмережі. І тоді на зустріч під виглядом кілерів приходять оперативники. Але це, швидше, виняток. Як правило, замовник шукає надійні виходи через знайомих на кримінальну систему", – уточнив експерт.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!