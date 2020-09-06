За добу на Донбасі загинули двоє бійців, ще троє поранені – штаб ООС

На Донбасі загинули двоє українських бійців, ще троє поранені. Галінфо

У неділю, 6 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі отримав поранення воїн ЗСУ, двоє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє військовослужбовців ОС отримали поранення в результаті підриву автомобіля.

Про це повідомив штаб ООС на сторінці в Facebook. Збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Пораненому захиснику вчасно надана медична допомога. Військовослужбовця доправили до лікувального закладу.

У той же час поблизу населеного пункту Шуми зафіксований один провокаційний постріл з підствольного гранатомета.

Військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил і інших складових сил оборони продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, ліквідовано пожежу поблизу Луганського, локалізовано – в районах населених пунктів Трьохізбенка і Лопаскине.

Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Бійці були відрізані вогнем від решти особового складу поблизу Верхньоторецька.

Прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обом бійцям надано медичну допомогу, вони доправлені до лікувального закладу.

Двоє українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Facebook ООС

Ще двоє військовослужбовців ОС отримали поранення в результаті підриву автомобіля. Facebook ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 6 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій у Красногорівки, порушивши режим перемир'я.

Двоє українських військовослужбовців загинули на Донбасі, підірвавшись на міні, обходячи осередок вогню в "сірій зоні".

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