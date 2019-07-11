"ЄС втомився": у Януковича в захваті через зняття санкцій

Рішення Суду Європейського Союзу про скасування санкцій щодо експрезидента України Віктора Януковича і його сина Олександра пов'язане із відсутністю доказової бази для звинувачень на адресу цих осіб.

"За 5 років ніяких матеріалів про причетність Віктора Федоровича, Олександра Вікторовича до інкримінованих їм злочинів Україною надано не було. Не тільки захисникам, а й суспільству Генеральна прокуратура не надала жодних доказів", – заявив у коментарі OBOZREVATEL адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

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Він нагадав: "Це не перше рішення. Санкції, які були ініційовані українськими чиновниками у Євросоюзі, за 2014 рік уже були скасовані раніше. Це пов'язано з тим, що всі звинувачення, висунуті на адресу Віктора Федоровича або Олександра Вікторовича, не мали абсолютно ніякої доказової бази і ґрунтувалися лише на політичних амбіціях, політичних звинуваченнях і політичному бажанні їхніх опонентів".

За його словами, "Євросоюз втомився від безпідставних, голослівних звинувачень, у зв'язку з чим і було ухвалено таке рішення".

Говорячи про плани захисту Віктора і Олександра Януковичів, Сердюк повідомив: "Ми будемо продовжувати вже розпочату нами роботу із притягнення до відповідальності всіх винних у незаконному політичному переслідуванні наших клієнтів, у фальсифікації матеріалів справи і у спробі переписати українську історію 2014 року. Порушено вже цілу низку кримінальних справ".

Як писав OBOZREVATEL:

Янукович залишив Україну у лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року його адвокат заявив, що експрезидент України отримав тимчасовий притулок у Росії.

Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула понад 55 млн гривень і 1 млн доларів на користь України з компаній, пов'язаних із експрезидентом Віктором Януковичем і його колишніми високопоставленими чиновниками.

У квітні поточного року відбулося засідання Шевченківського районного суду Києва зі скасування арешту рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину експрезидента України Віктора Януковича – Олександру. В ході засідання суд спочатку ухвалив зняти арешт, проте пізніше це рішення скасували і арешт лишився у силі.

У березні поточного року уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.

Одночасно Європейський Союз на один рік продовжив обмежувальні заходи проти Януковича і його соратників.

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