"З вами Україна": омбудсмен вирушила до політв'язнів у Росію

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова вирушила в Росію до політв'язнів, яких незаконно утримують у СІЗО.

"На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки. З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому", - написав у Twitter президент Петро Порошенко.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко розповіла про те, що українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи підкреслила важливість процесу звільнення заручників.

"Сьогодні в Мінську відбулося чергове засідання робочих груп, я була на постійному дистанційному зв‘язку з колегами з гуманітарної групи (там сьогодні українську сторону представляли експерти МінТОТ і СБУ). Українська сторона наголосила на важливості розблокувати процес звільнення заручників. Ми й досі, попри офіційно надіслані на адресу представників РФ листи і списки, не маємо відповіді від Москви щодо ініціативи передати 23 росіян в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля: Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Карпюка, Клиха, Сизановича, інших", - написала Геращенко.

Українська сторона сподівається на найближчу реалізацію домовленості, яку досягнуто під час телефонної розмови президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна, про відвідування ув'язнених омбудсменом.

"Також ми прагнемо, щоб РФ переглянула свою попередню позицію щодо створення механізму пошуку зниклих за участі МКЧХ і долучилася до цього механізму. В роботі групи сьогодні брав участь голова київського офісу МКЧХ А. Ешліман, який підтвердив готовність його організації долучитися до будівництва нового мосту в Станиці Луганській", - підкреслила Геращенко.

Крім того, під час переговорів Україна гостро поставила питання недопуску МКЧХ в тюрми на окупованих територіях.

"Вимагаємо повного доступу МКЧХ і інших гуманітарних організацій до ув’язнених. Й ми очікуємо відповіді координатора ОБСЄ Тони Фріша, до якого звернулися родичі заручників, з вимогою відвідати хлопців, які 3 роки знаходяться в повній ізоляції. Українська сторона наполягає, аби координатор ОБСЄ не зволікав з відвідинами тюрем на окупованих територіях", - резюмувала Геращенко.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.



З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер розповіла про хід переговорів в Мінську.