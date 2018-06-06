З України зняли будь-яку відповідальність за крах MH17

Уряд Нідерландів не бачить підстав притягати Україну до відповідальності у збитті в 2014 році малайзійського Boeing-777 в небі над Донбасом за те, що Київ не закрив повітряний простір над регіоном.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в міністерстві закордонних справ України з посиланням на лист глави нідерландського МЗС Стефа Блоку, адресований депутатам нижньої палати парламенту королівства.

"На підставі доповіді Нідерландського консультаційної ради з питань безпеки, результатів кримінального розслідування JIT, інформації з відкритих джерел, і власного дослідження питання, в тому числі юридичної, на думку уряду в даний час немає юридичних підстав для залучення України до відповідальності. Уряд вважає, що на даний момент додаткове розслідування не потрібно", - йдеться в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.