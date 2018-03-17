З України вигнали пропагандистку КремльТВ

Співробітники Служби безпеки України видворили з країни журналістку Наталю Гончарову, яка готувала провокаційні матеріали в інтересах Росії.

Жінка працює на пропагандистському телевізійному каналі "Росія-24", повідомили в прес-службі СБУ.

Наталія Гончарова РИА "Новости"

"Вона здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів у інтересах країни-агресора. Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які в спотвореному вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світове співтовариство та завдавали шкоди міжнародному іміджу України", - сказано в повідомленні співробітників Служби безпеки.

Наталія Гончарова Вести

Відзначається, що Гончарова планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України.

Наталія Гончарова yaplakal

"З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, з забороною в'їзду в Україну терміном на три роки", - додали в СБУ.

Наталія Гончарова yaplakal

Наталія Гончарова yaplakal

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві журналіста переплутали з терористом.