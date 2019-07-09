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З розгону в стіну: в Одесі водій розбився, втікаючи від поліції

1.6тЧитати матеріал російською

В Одесі на Адміральському проспекті сталася смертельна аварія – водій BMW в'їхав в стіну будинку, втікаючи від поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції. ДТП сталася в ніч на 9 липня, водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

"Екіпаж поліції під час патрулювання території обслуговування зупинив автомобіль під керуванням одесита. Після зупинки, водій з ознаками сп'яніння, почав агресивно вести себе і несподівано продовжив рух, прискорюючись", – розповіли копи.

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Тікаючи з місця події, водій не впорався з керуванням і з'їхав з дороги, де наїхав на пішохода, після цього влетів в стіну будинку.

"В результаті ДТП водій загинув на місці. Його пасажирка і 30-річна перехожа були доставлені в лікарню, де їм надали медичну допомогу і відпустили додому", – додали правоохоронці.

В Одесі водій розбився, втікаючи від поліції

В Одесі водій розбився, втікаючи від поліції

Прес-служба поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 17 червня на трасі Київ - Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) сталася ДТП за трьома загиблими.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
ДТП в Одесі
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