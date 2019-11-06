"З Росією в серці": пропагандисти "ДНР" вдалися до підлості з дітьми. Відео

Пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці".

У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові країні-агресору і називають її своєю батьківщиною. Його опублікував на сторінці власного блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Флешмоб молоді у "Дирляндії"... Скажете, показуха і пропаганда? Так, але в наступному році вони майже всі приїдуть вступати до українських вишів", – забив на сполох захисник України.

Пропагандистський флешмоб у "ДНР" Скріншот відео

Підписників також обурили пафосні промови молоді з окупованих територій про загарбників. Вони висловили своє бурхливе обурення в коментарях.

"Втрачене покоління. На жаль, безповоротно", "Багато в рожевих окулярах", "Це типу відповідь на наш флешмоб #завдякитобі. *банати, хоч і молодь", "А на колінах?", "Їм нічого робити в Україні!" , "Тільки ви у Росії в *упі", – розсердилися українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

окупанти в Євпаторії (захоплений Росією Крим) влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитують, чи готові вони "захищати РФ зі зброєю в руках, якщо почнеться війна".

А в Севастополі окупанти відзначили "день народження комсомолу". Так, комуністи влаштували мітинг, під час якого прийняли дітей у "комсомольці".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!