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6 листопада • оновлено в 11:58
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"З Росією в серці": пропагандисти "ДНР" вдалися до підлості з дітьми. Відео

1.8т Читати матеріал російською

Пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці".

У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові країні-агресору і називають її своєю батьківщиною. Його опублікував на сторінці власного блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Флешмоб молоді у "Дирляндії"... Скажете, показуха і пропаганда? Так, але в наступному році вони майже всі приїдуть вступати до українських вишів", – забив на сполох захисник України.

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Пропагандистський флешмоб у "ДНР"

Пропагандистський флешмоб у "ДНР"

Скріншот відео

Підписників також обурили пафосні промови молоді з окупованих територій про загарбників. Вони висловили своє бурхливе обурення в коментарях.

"Втрачене покоління. На жаль, безповоротно", "Багато в рожевих окулярах", "Це типу відповідь на наш флешмоб #завдякитобі. *банати, хоч і молодь", "А на колінах?", "Їм нічого робити в Україні!" , "Тільки ви у Росії в *упі", – розсердилися українці.

"З Росією в серці": пропагандисти "ДНР" вдалися до підлості з дітьми. Відео

"З Росією в серці": пропагандисти "ДНР" вдалися до підлості з дітьми. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Коментарі
13
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
украина, она как чума. надо от нее избавляться, иначе жизни не будет
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1
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фил филипыч
фил филипыч
обос, а в чем цинизм флешмоба? думаешь они не искренне это делают?
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не волнуйтесь так, эти юные жители Донбасса поступят в свои вузы, а многие и в российские. Не на мове же им учиться. Они хотят учиться на русском языке. И не работать потом в стране с гигантскими долгами и нацистской идеологией. Без перспектив.
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6
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Кристина Стефанова, долбня, нацистская идеология у твоего боха тупина, который лезет в другие страны со смертями и разрушением и тырит территории.
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