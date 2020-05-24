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24 травня • оновлено в 18:19
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Україна витягла з полону захоплених піратами моряків

  • На судно, на якому працювали українці, напали 22 березня

  • На борту перебували 17 осіб, але в полон піратів потрапили тільки сім українських громадян

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Сім громадян України, члени екіпажу судна MSC TALIA F, яке в Гвінейській затоці захопили пірати, вже на свободі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відомо, що екіпаж корабля захопили в полон ще 22 березня.

"Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на свободі, в безпеці, і скоро вирушать додому!" – написав міністр.

Як уточнив він, над звільненням українців працювали МЗС, українські консули, посольство України у Федеративній Республіці Нігерія та компанія-судновласник.

MSC TALIA F

MSC TALIA F

marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F під прапором Мадейри був захоплений на підході до столиці Габону Лібревілю, передає seafarersjournal.com.

На борту судна перебували 17 осіб, під час нападу пірати взяли у полон сімох.

Повідомляється, що судно йшло з Ломе в Лібревіль. Наразі воно продовжило рейс – 24 травня корабель MSC TALIA F, згідно з картами Google, знаходився в лівійському порту Хомс.

Місцезнаходження судна на 24 травня

Місцезнаходження судна на 24 травня

Скріншот

Контейнеровоз MSC TALIA F

Контейнеровоз MSC TALIA F

marinetraffic.com

Контейнеровоз MSC TALIA F

Контейнеровоз MSC TALIA F

marinetraffic.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня біля берегів Камеруну пірати напали на грецьке судно-танкер Happy Lady і викрали вісьмох із 28 членів екіпажу. Серед викрадених були один українець, п'ять греків і два філіппінця.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
моряки Міністерство закордонних справ України полонені моряки
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