Сім громадян України, члени екіпажу судна MSC TALIA F, яке в Гвінейській затоці захопили пірати, вже на свободі.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відомо, що екіпаж корабля захопили в полон ще 22 березня.
"Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на свободі, в безпеці, і скоро вирушать додому!" – написав міністр.
Як уточнив він, над звільненням українців працювали МЗС, українські консули, посольство України у Федеративній Республіці Нігерія та компанія-судновласник.
MSC TALIA F
marinetraffic.com
Контейнеровоз MSC TALIA F під прапором Мадейри був захоплений на підході до столиці Габону Лібревілю, передає seafarersjournal.com.
На борту судна перебували 17 осіб, під час нападу пірати взяли у полон сімох.
Повідомляється, що судно йшло з Ломе в Лібревіль. Наразі воно продовжило рейс – 24 травня корабель MSC TALIA F, згідно з картами Google, знаходився в лівійському порту Хомс.
Місцезнаходження судна на 24 травня
Скріншот
Контейнеровоз MSC TALIA F
marinetraffic.com
Контейнеровоз MSC TALIA F
marinetraffic.com
22 березня пірати захопілі у Гвінейській затоці 7 громадян України, Членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласнік спільно працювала, аби їх звільніті. Я радий Нарешті повідоміті: наші моряки Вже на Волі, у безпеці, и скоро відправляться додому!- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня біля берегів Камеруну пірати напали на грецьке судно-танкер Happy Lady і викрали вісьмох із 28 членів екіпажу. Серед викрадених були один українець, п'ять греків і два філіппінця.
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