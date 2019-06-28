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З полону терористів "Л/ДНР" звільнили чотирьох бійців ЗСУ

11.9тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" після переговорів з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком звільнили чотирьох полонених українських військових.

В аеропорту Мінська відбулася передача українській стороні чотирьох громадян (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Їх привезли літаком з Ростова. Разом з полоненими, були передані їхні паспорти та документи про звільнення, заявив Медведчук на брифінгу, який транслювали українські телеканали.

З полону терористів "Л/ДНР" звільнили чотирьох бійців ЗСУ
З полону терористів "Л/ДНР" звільнили чотирьох бійців ЗСУ
З полону терористів "Л/ДНР" звільнили чотирьох бійців ЗСУ
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Медведчук також додав, що переговори зі звільнення полонених будуть продовжені.

Всі полонені відмовилися відповідати на питання журналістів. "Без коментарів", – зазначили всі четверо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі імена українців, яких планували звільнити з полону в "Л/ДНР": Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Максим Горяїнов і Едуард Міхєєв.

З полону терористів "Л/ДНР" звільнили чотирьох бійців ЗСУ

При цьому СБУ не володіє офіційною інформацією щодо осіб, яких представники "Л/ДНР" збираються повернути на підконтрольну Україні територію.

Раніше президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців. За його словами, Медведчук готовий займатися полоненими лише в період виборів до Верховної Ради.

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Теми
обмін полоненимиРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Мельничук Ярослав
Мельничук Ярослав
Гріх піаритися на людській біді
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вы должны медведчуку жопу лизать ...он тихим сапом ваших мразей домой возвращает
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Махно Володимир
Махно Володимир
голимая показуха от педрилы медведчука. политические балы зарабатывает перед электоратом За Життя! фууу..мерзость какая! на кого рассчитан этот цирковой фарс????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Махно Володимир, животное...ты не рад освобождению твоих сородичей?))) Пускай все гниют там))
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