З мін, снарядів і гранат: воїни ООС приготували "новорічний подарунок" терористам

Воїни Операції Об'єднаних сил, які несуть службу на Приазов'ї в Донецькій області, приготували оригінальний "новорічний подарунок" терористам "ДНР". Вони зібрали імпровізовану святкову ялинку з використаних боєприпасів, якими окупанти постійно атакують позиції захисників України.

Фото і відео інсталяції військові показали на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Українські військові, які утримують позиції на Маріупольському напрямку, вирішили не залишати в цьому році без подарунків і російських найманців. З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку висотою майже два метри", – йдеться у повідомленні.

Воїни зібрали ялинку з уламків російських боєприпасів Facebook штабу ООС

Воїни зібрали ялинку з уламків російських боєприпасів Facebook штабу ООС

Воїни зібрали ялинку з уламків російських боєприпасів Facebook штабу ООС

Старший офіцер командування військової частини В'ячеслав уточнив, що для її виготовлення використовувалися запчастини від російських боєприпасів, заборонені Мінськими домовленостями.

"На їхній збір ми витратили всього 20 хвилин. Але, якби було поставлене завдання побудувати ялинку висотою десять метрів, ми б витратили на збір залишків ворожих боєприпасів не більше чотирьох-п'яти годин", – додав захисник України, наголосивши, що цей новорічний подарунок воїни ООС готові передати бойовикам в будь-який спосіб на встановленій ними ділянці лінії фронту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїн ООС Харитін Старський показав фотодокази використання росіянами на Донбасі забороненої зброї. Так, окупанти бомблять позиції захисників України запалювальними боєприпасами.

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