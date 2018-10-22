З каструлею на голові: російські ЗМІ зганьбилися фейком про катастрофу MH17 над Донбасом

Так званий колишній працівник української авіабази, який поширював фейк російських ЗМІ про знищення Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines у 2014 році зі штурмовика Су-25, був найнятим статистом, а озвучували його з каструлею на голові.

Про це йдеться у статті "Коммерсант", присвяченій політтехнологу Сергію Соколову, який довгі роки очолював службу безпеки олігарха Бориса Березовського в РФ.

"Досить гучно піарник нагадав про себе, продавши одному з телеканалів за $10 тис. "ексклюзивне" інтерв'ю українського військового пілота, який, сидячи спиною до камери, розповів, як розстріляв ракетами "повітря-повітря" пасажирський малайзійський Boeing 777, що розбився у Донецькій області. При цьому в ролі льотчика виступав найнятий статист, а озвучував ролик сам пан Соколов, який надів на голову каструлю, щоб глядач повірив, що голос військового змінений для гарантування його безпеки", — сказано у матеріалі.

кадр із відео

Ймовірно, йдеться про інтерв'ю 2014 року на радіо "Комсомольская правда", де нібито український пілот, який втік до РФ, розповів, сидячи спиною до камери, ніби літак збили над Донбасом ракетами з українського штурмовика Су-25. У цьому російська влада брехливо звинувачувала легендарного льотчика, Героя України Владислава Волошина.

Відео інтерв'ю, що було оприлюднене у грудні 2014 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року поблизу міста Торез Донецької області був збитий Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що прямував за маршрутом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Жертвами трагедії стали 298 осіб — 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

У Росії видавали масу "сенсацій" з приводу катастрофи, однією з яких стали звинувачення Волошина у збитті. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

Герой України застреливсяу власній квартирі 18 березня 2018 року. 21 березня відбулася церемонія прощання, на яку прийшли сотні людей.