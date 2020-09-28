Юрченко звинуватив "сміттєву мафію" в кримінальній справі проти нього. Перше відеозвернення
Народний депутат Олександр Юрченко, який підозрюється в корупції, заявив, що не скоював жодних злочинів і доведе свою непричетність до інкримінованих йому правопорушень.
У своєму відеозверненні в Facebook Юрченко заявив, що стосовно нього поширюють неправдиву інформацію. Він звинуватив у скоєнні правопорушень співробітників НАБУ.
"Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні у кого нічого не вимагав і не спонукав нікого надавати мені грошові кошти", – сказав Юрченко.
За його словами, це підтверджується багатогодинними обшуками в приміщеннях, які пов'язані з його особистим життям і депутатською діяльністю.
Також він зазначив, що обшуки проходили з численними порушеннями.
"Кому це потрібно? Сміттєва мафія та упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі", – пояснив нардеп.
Він також зазначив, що в ході обшуків у нього не знайшли нічого, що може доводити його провину.
"Я не буду перешкоджати всебічному і прозорому досудовому розслідуванню. І доведу свою непричетність до інкримінованих мені правопорушень", – резюмував Юрченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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