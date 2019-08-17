YouTube викрили в "підіграванні" РФ у війні проти України

Американський відеохостинг YouTube, що належить корпорації Google, заборонив публікацію ролика спільних навчань військових США та України на вимогу Роскомнадзора.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила командир вогневого взводу САУ Збройних сил України Олена Білозерська, яка й оприлюднила "заборонене" відео (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На ролику зазнято фрагменти занять військових із надання першої невідкладної допомоги пораненим у рамках міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

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"Як же все-таки Росія вміє вести інформаційну війну! Вони знищують або, принаймні, намагаються знищити навіть нейтральну інформацію, якщо вона не проросійська", – обурилася Білозерська.

Youtube заборонив публікацію відео навчань Sea Breeze-2019 Колаж

Вона уточнила, що YouTube надіслав їй наступний лист із попередженням:

"Доброго дня, Компанія YouTube отримала повідомлення від Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) в тому, що зазначені нижче матеріали порушують Федеральний закон Російської Федерації № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації". Роскомнадзор додав наступний URL адрес (адресa) в заборонений список матеріалів... Якщо Ви не видалите контент, компанія Google може бути змушена заблокувати контент.

З повагою, Команда YouTube".

Скрін відео

Скрін відео

Білозерська підкреслила, що на цьому відео немає жодної політики і воно на момент перевірки мало трохи більше тисячі переглядів.

"Усвідомлюєте масштаб російського інформаційного наступу?" – запитала військова.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні поточного року Facebook заблокував сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну". Пояснювалося, що деякі матеріали нібито порушували стандарти соціальної мережі.

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