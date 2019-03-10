"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну

Один із бойовиків "ДНР" Олександр Жучковський написав книгу про події на Донбасі, у якій публічно визнав вторгнення Росії в Україну.

Про це на сторінці в Twitter повідомив блогер Денис Казанський, назвавши книгу терориста "85 днів Слов'янська" "явкою з повинною".

"Він відкрито пише про вторгнення [Ігоря] Стрєлкова в мирне місто, як Росія постачала бойовикам "ДНР" техніку і зброю, вводила в Україну війська", — зазначив Казанський.

deniskazansky.com.ua

У своєму блозі він підкреслив, що ця книга є документальним свідченням того, що війна на сході України не є цивільною, а є військовою агресією сусідньої держави.

"Сам Жучковський — одіозний персонаж, який дотримується відверто нацистських поглядів. У 2016 він прямо писав, що українців слід фізично винищувати... Автор до крайності упоротий, але саме ця упоротість робить його книгу чесною і наочно показує нам наміри людей, які у 2014 році прийшли з Росії в Україну, щоб вбивати українців", — написав Казанський.

Сторінка книги терориста deniskazansky.com.ua

Сторінка книги терориста deniskazansky.com.ua

"Вони заблукали!" "Ще один свідок для Гааги", "З кожним разом усе менше і менше в*та мукає про "іхтамнєтів", — прокоментували користувачі мережі пост блогера.

Прочитав книгу російського бойовика Жуковського "85 днів Слов'янська". У ній він відкрито пише про вторгнення Стрєлкова в мирний місто, як Росія постачала бойовиків ДНР технікою і зброєю, і вводила в Україну війська.



Вибрані фрагменти з посиланням. Почитайте. https://t.co/OMjhh8r0mK - Денис Казанський (@den_kazansky) 10 березня 2019 р.

Ілюстрація. Танкісти "ДНР" Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що справжньою метою терористів було "відрубати" частину України.

Він також визнав, що у 2014 році виконував чужі накази під прикриттям "ополченців".

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