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"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну

8.6тЧитати матеріал російською

Один із бойовиків "ДНР" Олександр Жучковський написав книгу про події на Донбасі, у якій публічно визнав вторгнення Росії в Україну.

Про це на сторінці в Twitter повідомив блогер Денис Казанський, назвавши книгу терориста "85 днів Слов'янська" "явкою з повинною".

"Він відкрито пише про вторгнення [Ігоря] Стрєлкова в мирне місто, як Росія постачала бойовикам "ДНР" техніку і зброю, вводила в Україну війська", — зазначив Казанський.

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"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну

deniskazansky.com.ua

У своєму блозі він підкреслив, що ця книга є документальним свідченням того, що війна на сході України не є цивільною, а є військовою агресією сусідньої держави.

"Сам Жучковський — одіозний персонаж, який дотримується відверто нацистських поглядів. У 2016 він прямо писав, що українців слід фізично винищувати... Автор до крайності упоротий, але саме ця упоротість робить його книгу чесною і наочно показує нам наміри людей, які у 2014 році прийшли з Росії в Україну, щоб вбивати українців", — написав Казанський.

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Сторінка книги терориста

Сторінка книги терориста

deniskazansky.com.ua

Сторінка книги терориста

Сторінка книги терориста

deniskazansky.com.ua

"Вони заблукали!" "Ще один свідок для Гааги", "З кожним разом усе менше і менше в*та мукає про "іхтамнєтів", — прокоментували користувачі мережі пост блогера.

"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну
"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну
"Явка з повинною": терорист "ДНР" публічно визнав вторгнення армії Путіна в Україну

Ілюстрація. Танкісти "ДНР"

Ілюстрація. Танкісти "ДНР"

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що справжньою метою терористів було "відрубати" частину України.

Він також визнав, що у 2014 році виконував чужі накази під прикриттям "ополченців".

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"ДНРНовини ДонбасуРосіякниги
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно узнать мнение об этой книге, эксперта по кличке - фашик донецкий? Какой бред он бы наплёл? ))))))
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а теперь гиркин даже мидальки продает от голодухи! и уесосии конец! руцкий мирок обосрался па полной!
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5
1
минин евген
минин евген
как же так, новороссы разочаровались в братском кацапье? шо ж случилось-то, сруцкие свиньи жратвы не прислали? ай-яй-яй!
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