Ярий фанат "русского мира" пообіцяв розстріляти десятки ведмедів, тигрів і левів в зоопарках Криму

В окупованому Росією Криму власник двох зоопарків Олег Зубков пообіцяв убити близько тридцяти бурих ведмедів в порядку "оптимізації витрат".

Про це повідомляє "Крим Реалії". За даними видання, зараз зоопарках "Тайган" і "Казка", що належать бізнесмену, міститься 40 ведмедів, але власник має намір довести популяцію до 10-12 особин.

Олег Зубков krymr.com

"Ми вже знищили кілька десятків голів в'єтнамських свиней, вони були скормлені левам, тиграм. Зараз стоїть питання про зменшення поголів'я ведмедів, левів, тигрів", – сказав Зубков.

За його словами, ветеринарні служби вже повідомлені, що якщо ведмедів ніхто не захоче забрати, їх присплять або застрелять. Власник зоопарків також поскаржився на відсутність "державних дотацій".

"Ми не маємо жодних держдотацій. Тому прийняв рішення, що потрібно позбавлятися від частини колекції. З приходом Росії до Криму мова йде не про відкриття нових парків, а про закриття вже наявних", – заявив Зубков.

Варто відзначити, що Зубков свого часу активно підтримував захоплення півострова військами Росії. Однак в січні 2019 року його вирішив втекти до Португалії.

Сталося це після того, як чоловік почав скаржитися на якість життя і умови ведення бізнесу в Криму після його анексії. За його словами, він "розчарувався в Росії".

"Більшого розладу, ніж від розчарування переходом Криму до складу Росії, я навряд чи вже переживу в своєму житті. А все інше – вже наслідок цього і прояв загальноросійського маразму. Важко було усвідомлювати все тільки в 2014-2018 роках – що нас обдурили, що розвели, як лохів на базарі", – стверджував він.

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