Януковича хотіли заживо спалити - екс-охоронець

Колишній начальник охорони Віктора Януковича Володимир Павленко заявив, що екс-президента планували спалити живцем у Харкові в лютому 2014 року.

Дані свідчення він озвучив 8 червня 2018 року на засіданні Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду Януковича, передає "ГОРДОН".

За його словами, екс-президент планував взяти участь у з'їзді депутатів "південного сходу України" у Харкові.

"Від працівників Служби безпеки України надійшла інформація, що до Харкова прибули радикали. Були виявлені кілька груп: перша група вже перебуває в залі, друга - біля скупченні людей, поблизу екранів біля Палацу спорту, де планувалася трансляція. Там було близько 3 тис. осіб, здебільшого актив партії "Свобода" з місцевих осередків та їхні прихильники. Щодо другої групи була така інформація, що якщо раптом вбивство президента буде невдалим (а планувалося вбивство з вогнепальної зброї), то другій групі... планувалося або під час виведення презідента і його посадки в кортеж, або на виході його вбити, або вже при виїзді кортежу закидати його "коктейлями Молотова" і заживо спалити", - розповів він.

Павленко уточнив, що завданням першої групи радикалів нібито було організувати вбивство Януковича під час з'їзду, а завданням другої - завершити вбивство в разі провалу плану першої групи.

"Ви знову повідомили про серйозний теракт, який готувався, про спалення живцем президента. Назвіть, будь ласка, прізвища, від кого ви це почули", - попросив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Однак свідок відповів, що не може згадати прізвище співробітника СБУ.

"Він був у складі наряду, який забезпечував охорону цього заходу... Співробітник служби безпеки України... Харківське управління", - заявив Павленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також екс-охоронець Януковича заявив, що опозиція готувала теракт на Майдані.