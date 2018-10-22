МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Янукович міг очолити ''Л/ДНР'': спливли деталі

5.6тЧитати матеріал російською

Колишній президент України Віктор Янукович міг очолити угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив депутат фракції "Опозиційний блок" і колишній представник президента у Верховній Раді (23 березня 2010 року — 25 лютого 2014 року) Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляють "Новости Донбасса".

"Якби Віктор Янукович очолив ці всі "ДНР"/"ЛНР" — це була б велика війна. Він цього не зробив. Я теж не знаю, чому не зробив", — сказав він.

Новини
Крим був приречений: у справі Януковича озвучили гучний нюанс

За його словами, такий варіант розвитку подій існував у кінці лютого 2014 року.

"Думаю, були певні сили зацікавлені, щоб саме він, як президент на той момент, оголосив незаконною владу в Києві, незаконними вибори, і очолив би рух, який зараз відбувається на сході", — сказав Мірошниченко.

Зі слів депутата, за такого сценарію була б "страшна війна" і "з юридичної точки зору ситуація не була б настільки однозначною".

Новини
"Введи війська!'' Опубліковано скандальний лист Януковича Путіну. Фотофакт

Він упевнений, що ці обставини також повинен враховувати Оболонський суд Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що Януковичу запропонували залишитися у Донецьку в 2014 році, коли він втік із Києва.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Юрій МірошниченкоВіктор Янукович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
12
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Факторович Фактор
Факторович Фактор
На московитских танках бы и провозгласил себя генерал-губернатором ,раздавив всех и вся,но не Украины а малоросии и получил бы пожизненное "царствование" от кремлёвского царька.И даю стопроцентную гарантию,что в таком случае была бы первая массовая эмиграция украицев (по своему масштабу первая) от московитского зверья,которое хлынуло бы в страну желая "раздавить бендеровскую гидру".Вся эта ряженая кизяками мразота,бабаи всякие,мотодрочилы,гиви и иже "трактористы"А по факту всё украинское уничтожить и стереть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дейман Алон
Дейман Алон
Пора эту гниду - Мирошниченко посадить уже.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги