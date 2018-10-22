Янукович міг очолити ''Л/ДНР'': спливли деталі

Колишній президент України Віктор Янукович міг очолити угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив депутат фракції "Опозиційний блок" і колишній представник президента у Верховній Раді (23 березня 2010 року — 25 лютого 2014 року) Юрій Мірошниченко в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляють "Новости Донбасса".

"Якби Віктор Янукович очолив ці всі "ДНР"/"ЛНР" — це була б велика війна. Він цього не зробив. Я теж не знаю, чому не зробив", — сказав він.

За його словами, такий варіант розвитку подій існував у кінці лютого 2014 року.

"Думаю, були певні сили зацікавлені, щоб саме він, як президент на той момент, оголосив незаконною владу в Києві, незаконними вибори, і очолив би рух, який зараз відбувається на сході", — сказав Мірошниченко.

Зі слів депутата, за такого сценарію була б "страшна війна" і "з юридичної точки зору ситуація не була б настільки однозначною".

Він упевнений, що ці обставини також повинен враховувати Оболонський суд Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що Януковичу запропонували залишитися у Донецьку в 2014 році, коли він втік із Києва.