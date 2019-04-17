Якщо Путін забереться: Наєв озвучив терміни розгрому "Л/ДНР"

Якби з Донбасу пішли російські війська, то Об'єднані сили змогли б повністю повернути його під свій контроль в найкоротші терміни.

Більш того, такий варіант деокупації вивчається українськими захисниками, зазначив командувач ООС Сергій Наєв в інтерв'ю ВВС.

"Що стосується термінів, то операція зі звільнення тимчасово окупованих територій повинна бути дуже і дуже швидкоплинною", — підкреслив він.

Однак поки ситуація ускладнюється тим, що російська присутність в зоні бойових дій має повноцінний характер і не обмежується поставками боєприпасів або пального.

Сергій Наєв Прес-центр ООС

"За нашими даними, росіянами комплектуються керівні посади "республіканських органів держуправління", "органи військового управління" оперативного і тактичного рівня, командні посади окремих підрозділів. І хоча є тенденція до зменшення присутності кадрових російських військових, основу керівного командного складу від батальйону до "армійського корпусу" займають російські кадрові офіцери і генерали", — розповів Наєв.

Командувач ООС додав, що окупанти розглядають "відрядження" на схід України як обов'язковий етап просування по службі.

Також, підкреслює він, кадрові російські офіцери є військовими радниками, інструкторами, командирами підрозділів бойового і оперативного забезпечення. Їх кількість на Донбасі оцінюється більш ніж у 2 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Наєв розповів, що в разі посилення бойових дій в зоні ООС на Донбасі противник збирається залучати нові російські окупаційні війська.

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