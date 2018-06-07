Якщо Донбас буде "палахкотіти": названо зв'язок ЧС і війни

Активність російсько-терористичних сил на Донбасі в найближчі дні буде прямо залежати від проведення в Росії чемпіонату світу з футболу.

Таку думку OBOZREVATEL висловив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук.

Відповідаючи на прохання оцінити нинішню ситуацію в зоні бойових дій на сході України, він зауважив: "Спокійною цю ситуацію не назвеш".

У той же час Тимчук звернув увагу на зниження кількості обстрілів. Минулого тижня противник обстрілював українські позиції з важкого озброєння 280 раз, "за цей тиждень - уже 220".

За прогнозами нардепа, "напередодні чемпіонату світу з футболу росіяни будуть йти на деескалацію".

Тимчук переконаний: Кремлю необхідно продемонструвати потенційним туристам і представникам західних країн, "що це безпечно". І це вдасться тільки в разі, якщо "на Донбасі не буде все палахкотіти".

У цьому контексті він нагадав про те, що в місті, яке знаходиться недалеко від кордону з Україною, в Ростові-на-Дону, "будуть проходити певні заходи в рамках ЧС-2018".

Як писав OBOZREVATEL, 6 червня Дмитро Тимчук повідомив про те, що Генштаб Збройних сил Росії наказав окупаційному командуванню на Донбасі припинити інтенсивні бойові дії.