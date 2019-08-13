"Ситуація погіршується!" Екологічна катастрофа в "ДНР" стривожила Київ

Україна стурбована погіршенням екологічної обстановки в ОРДЛО. Зараз в Києві перевіряють інформацію про масову загибель риби в річці Кальміус в окупованому Донецьку.

Якщо місцевим мешканцям потрібна допомога, вони можуть отримати її на підконтрольній Україні території. Про це повідомив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих території і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Тука нагадав, що українська сторона позбавлена безпосереднього доступу до Нижньо-Кальміуського водосховища.

"Поки ми користуємося інформацією, яку поширюють т.зв. "міністерства". Але я сподіваюся, протягом цього тижня ми отримаємо через інші джерела більш правдиву інформацію", – запевнив чиновник.

За його словами, поки Україні залишається лише закликати міжнародних партнерів якось вплинути на окупаційну владу.

"Ми ще 2,5 роки тому почали бити на сполох, щоб привернути увагу до екологічного стану Донбасу. На жаль, наші прогнози виправдовуються. Ситуація погіршується", – зазначив він.

Також Тука запевнив, що в разі потреби Україна зробить усе можливе, аби надати оперативну допомогу своїм громадянам, що живуть в окупованих районах Донбасу.

"Якщо справа дійде, не дай Боже, до постраждалих – то звичайно Україна вживатиме всіх необхідних заходів, щоб надати медичну допомогу своїм громадянам... Але не потрібно забувати, що територія, на якій відбувається це лихо, не контролюється центральною владою. Вона повністю контролюється РФ та її представниками на місцях ", – звернув він увагу.

"Якщо людина (який проживає на окупованих територіях. – Ред.) зазнає негативних наслідків, їй необхідно перетнути лінію розмежування", – порадив заступник міністра.

Мешканці Донецька повідомили про загибель риби в Кальміусі та жахливий сморід novosti.dn.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше мешканці зайнятого терористами Донецька почали скаржитися на мор риби в Кальміусі і нестерпний сморід, яка іде від річки.

У так званому "міністерстві охорони здоров'я" окупаційної "влади ДНР" визнали, що мова йде про забруднення води. За результатами досліджень, у воді в 5 разів перевищений вміст марганцю, в 3 рази – фенолів, в 2,5 рази – нафтопродуктів. Крім того, вміст лактозопозитивної кишкової палички перевищено в 1400 разів і становить 7 000 000 в 1 дм³ (при нормі не більше 5000 в 1 дм).

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