"Яке гарне дитя!" З'явилося фото загиблого на Донбасі захисника України

У суботу, 26 травня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч.

Про це повідомляється в Twitter на сторінці блогера під ніком Ukr_Che. Боєць 24-ї омбр загинув в Донецькій області під Горлівкою.

Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.

Ймовірно, саме про нього напередодні повідомляв волонтер Мирослав Гай.

26 травня 2018 року.

Під Горлівка загінув боєць 24 омбр ФЕРЛІЄВІЧ Віктор Васильович, з с. Конятин, Путильський району, Чернівецької області ... 26 серпня 1994 року народження, лишь 23 роки .... pic.twitter.com/ERJvSqmKDx - Ukr_Che (@Ukr_Che) 27 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , на Донбасі 25 травня українські військові знищили 2 і поранили 4 терористів.