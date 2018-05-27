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"Яке гарне дитя!" З'явилося фото загиблого на Донбасі захисника України

1.9тЧитати новину російською

У суботу, 26 травня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець Віктор Ферліевіч.

Про це повідомляється в Twitter на сторінці блогера під ніком Ukr_Che. Боєць 24-ї омбр загинув в Донецькій області під Горлівкою.

Ферліевічу було 23 роки, він був родом з села Конятин Путильського району Чернівецької області.

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Ймовірно, саме про нього напередодні повідомляв волонтер Мирослав Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на Донбасі 25 травня українські військові знищили 2 і поранили 4 терористів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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