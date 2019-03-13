"Якась ганьба!" Журналіст указав НАБУ на "промахи" у скандальній справі щодо оборонки

Націоанальное антикорупційне бюро України повинно було розслідувати розкрадання в "Укроборонпромі" ще в 2017 році.

Таку думку висловив український журналіст Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook. Це була його реакція на заяви НАБУ про маніпуляції представників ЗМІ.

"Це просто якась ганьба. НАБУ дорікає журналістам "Наших грошей" в "маніпуляції"! Гей, хлопці, ви там від реальності відірвалися?! По-перше, у жовтні 2017-го Бігус вперше зробив сюжет "Бронедрузі" про афери "Оптімумспецдеталь", і у вас на той момент записи розмов своїх співробітників з Рогозою вже були, і ви нічого не зробили для розслідування цієї ситуації і не дали їй оцінку! Через півтора роки Бігус передали ще й переписку співробітників НАБУ і Рогози, яка у вас була вже раніше!" – заявив він.

"ТСН"

Також Бутусов звернув увагу на те, що у справі є записи, які говорять про можливу причетність групи співробітників НАБУ до корупційного злочину.

"Але за два роки з моменту отримання записів НАБУ цим записам ніякої процесуальної оцінки не дали... Це реально схоже на спробу приховування інформації! Це ви – правоохоронний орган, були зобов'язані зажадати всі ці дані у справі і розслідувати, а не Бігус", – вважає журналіст.

На його думку, керівників, які не провели розслідування необхідно для початку відсторонити від роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ прокоментувало звинувачення в покриванні розкрадань у "Укроборонпрому", що містяться в журналістському розслідуванні Bihus.info. Так, у відомстві заявили, що журналісти допустили неточності. Свою позицію НАБУ виклало в офіційному повідомленні щодо цього питання.

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