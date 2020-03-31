И словно мухи тут и там

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам…

В. Высоцкий, песня о слухах

З початку епідемії короновірусу в мас-медіа розтиражовано безліч версій щодо причин нової пошесті. Серед інших, як завжди, є і конспірологічні. Найпоширеніша - це кляті янкі вирішили зупинити зростання виробництва в Китаї, прибрати конкурента, а заодно і ЄС на той світ відправити. Є і більш фантасмагорична - масонські ложі скорочують населення Землі для заселення планети рептилоїдами.

Чутки про бактеріологічну зброю в нас циркулюють вже не перший рік. З середини 2000-х т.зв. мас-медіа Росії, різні спонсоровані рашкою інформаційні ресурси, а також маргінальні політикани поширюють "фейки" про те, що на території нашої держави американці, як правило, військове відомство нашого стратегічного партнера, будує секретні бактеріологічні лабораторії, які випробовують свою смертоносну зброю то на Росії, чи то навіть в самій Україні. Всі пам'ятають, що під час спалахів свинячого грипу, російські говоруни звинувачували в усьому Україну та США. З початком російської агресії ці інформаційні вкиди стали масовими та витонченішими.

Одне з джерел натхнення фейковиків з Росії, а також їх наймитів в Україні, це так і не побудована в місті Мерефа Харківської області бактеріологічна лабораторія.

Відомо, що з 1993 року Україна в рамках спільної програми з США здійснювала будівництво бактеріологічних лабораторій. Відбувалося це за власний кошт США в рамках грантових проектів і було пов'язане з діяльністю ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічної служби.

Для поціновувачів конспірологічних версій нагадаємо, що в Україні є велика кількість скотомогильників, де похована забита через різні хвороби (ящур, чума та ін.) домашня худоба. Самі ці могильники є носіями захворювань тварин, тому завданнями лабораторій і має бути вивчення подібних інфекцій, періодичні забори проб ґрунту і т.д. Це і стало причиною того, що вищевказана програма фінансувалася за рахунок Міністерства сільського господарства США.

Але ще в 2012-2013 роках різні проплачені в Генеральному консульстві Росії маргінали типу Паши Тищенка, Сергія Моїсеєва, Гени Макарова стали розкачувати громадськість, поширюючи відверту брехню на тему того, що підлі янкі будують на Харківщині лабораторію, щоб проводити досліди на жителях Мерефи, а потім страшною бактеріологічною зброєю труїти сусідні області Росії, щоб підірвати аграрний потенціал "великої" духовно-скрєпной країни.

Зрозуміло, що поряд зі "сланцевою" істерією це був один з приводів розгойдати ситуацію в "братській" Україні, з метою вивести людей на вулиці та спровокувати нестабільність в регіоні, а бажано і у всій країні.

Нагадаємо, що при владі в Україні тоді був великий друг Росії Віктор Янукович, а харківським губернатором був любитель "русского мира" Михайло Добкін.

Та варто пам’ятати, що дружба дружбою, а Україна для Росії - це лише майданчик для задоволення своїх геополітичних амбіцій. Тому і розгойдував ситуацію у нас в країні "російський друг" вже тоді.

В сухому залишку, ще у 2013 році тему з будівництвом в Мерефі баклабораторії закрили і більше до неї вже ніколи не поверталися. Це, звичайно ж не завадило російським пропагандистам писати повні безглуздя матеріали про створення в Україні, зокрема в тій же Мерефі, бактеріологічних лабораторій Пентагону, які "повинні заморити все російсько мовне населення України, зокрема і нескорений Донбас" (ця жертва додалася з 2014) і, звичайно ж, саму "матінку Росію". Фантазії російським журношл*хам та їх українським дармоїдам, багато з яких типу Шкоди, Моїсеєва, Чаленка вже давно влаштувалися в Москві, не позичати.

Прикро тільки одне. Україна ніколи не розробляла бактеріологічну зброю проти Росії, але стала провідним об’єктом для застосування проти такої страшної зброї як інформаційна масова пропаганда. На нашій землі проти нас відпрацьовують найпотужніші інформаційні технології, сіють паніку і хаос. Давайте краще думати про це, а не вірити в "фейки" та "пропаганду" з РашаТВ.

А на завершення нагадаємо, що проти поширення епідемії короновіруса добре діють чисті руки, чисте повітря, карантин і марлеві пов'язки, а не конспірологічні версії.

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