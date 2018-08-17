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"Просто медитуй!" Мережа призначила "героя" бійки нардепів на ТБ

3.6тЧитати новину російською

Користувачів мережі потішила реакція політичного експерта Олександра Солонтая на бійку народних депутатів Ігоря Мосійчука (Радикальна партія) і Сергія Шахова ("Наш край") на телебаченні.

Зокрема Солонтай під час інциденту абсолютно спокійно дивився на те, що відбувається, і не намагався нікого зупинити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"У бійці Шахова з Мосійчуком мій герой - Солонтай. Коли м*даки сваряться, просто зберігай спокій і медитуй", - прокоментував громадський діяч Олександр Равчев.

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"Однозначно, приз!" - прокоментувала пост Марина Романцова.

"Солотай - красень!" - вважає Леся Харченко.

Також у мережі з'явилося відео інциденту, на якому Солонтаю домалювали янгольські крила та німб.

"Янгол і два чорти", - посміявся Василь Павлюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня Мосійчук у прямому ефірі зчепився з нардепом від "Блоку Петра Порошенка".

Особи
Ігор МосійчукСергій Шахов
Місце
УкраїнаКиїв
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