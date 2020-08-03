Як виглядає терорист з БЦ 'Леонардо' в Києві: обличчя і особу зловмисника розкрили

З'явилося перше фото загарбника заручника в БЦ "Леонардо" в Києві. Також встановлена його особа – Карімов Сухроб Рахматовіч.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко в Facebook.

"За попередньою інформацією особою яка погрожує терористичним актом є громадянин Узбекистану – Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н. Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин.

На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції", – написав Геращенко.

За його словами, введено в дію план спеціальної операції СБУ "Бумеранг". Керівництво операції взяло на себе СБУ.

Також на фото видно заручницю терориста – керівницю відділення АТ Universal Bank.

Особу київського злочинця встановили Facebook Геращенка

Сухроб Карімов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю. Пізніше стало відомо, що вимагає терорист.