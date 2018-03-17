Як у кіно: Міноборони витратило 72 млн на "димовухи"

Міністерство оборони України в 2015-2017 роках замість димових сумішей марки ДС-56 для використання в зоні бойових дій закупило суміш для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі у страйкбол і під час кінематографічних зйомок.

Про це пише прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України.

Сума зазначеної угоди становить понад 72 млн гривень. При цьому, уточнює прокуратура, ніякі випробування перед придбанням майна військового призначення не проводилися.

Вказується, що таку суміш можна використовувати під час бойових дій.

"Через відсутність стійкості диму розсіювання в атмосферному повітрі закуплена димова суміш не забезпечує належного маскувального ефекту (за технічними умовами аерозольний ефект димової суміші повинен тривати близько 30 хвилин), а тому взагалі не може бути використана за цільовим призначенням під час бойових дій", - пояснили у прокуратурі.

За фактом закупівлі неякісного військового майна військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 12 березня розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

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