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27 травня • оновлено в 13:20
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Як спільники терористів потрапляють на обмін полоненими: розкриті кричущі деталі

1.8т
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В української сторони немає визначених критеріїв для формування списків на обмін полоненими з представниками ОРДЛО, це нібито роблять спонтанно.

Про це йдеться у матеріалі "УП". Розслідувачі зазначають, що часто до списків потрапляють спільники терористів. і називають їхні імена.

Зокрема, зазначається, що на початку війни на Донбасі, у 2014-2015 роках, до списків СБУ потрапляли переважно військовослужбовці, яких полонили бойовики. Згодом, коли бойові дії стали менш інтенсивними, у списках побільшало цивільних із проукраїнською позицією.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Водночас підкреслюється, що паралельно в ОРДЛО затримували людей, яких окупаційна влада підозрювала в інших злочинах – це вбивства, згвалтування, крадіжки і т. д.

За словами родичів заручників, які перебувають на окупованих Росією територіях, найбільше їх хвилює обмін 16 квітня 2020 року. Адже тоді бойовики віддали Україні двох військових та 18 цивільних.

"Помітьте, ніхто з високопосадовців не зустрів звільнених навіть після обсервації. І все тому, що на Банковій розуміють: серед них більшість – люди, не пов’язані з конфліктом або ж взагалі спільники бойовиків", – сказала дружина одного з цивільних заручників Тетяна Матюшенко.

Наприклад, видання зазначає, що одним із таких звільнених під час обміну 29 грудня 2019 року був 40-річний житель Донецька Євген Бражніков.

"Його прізвище у списку СБУ "на обмін" дивувало багатьох, адже він свого часу співпрацював із сепаратистами та був затриманий своїми ж", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, стверджують розслідувані, серед звільнених торік у грудні було ще декілька заручників, дії яких на непідконтрольних територіях "мали би зацікавити українських правоохоронців".

Серед них – Володимир Бурцев, якого СБУ розшукувала ще з 2015 року за звинуваченнями у тероризмі. А також Віталій Анікімов та Олександр Данильченко, які, за даними колишніх заручників, співпрацювали з бойовиками "Л/ДНР".

"Про кожного з вказаних громадян України ми запитали в СБУ, проте в службі відмовилися коментувати навіть, чи існують окремі провадження", – констатують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв, що робота зі звільнення полонених із територій Росії і "Л/ДНР" триватиме доти, поки останній в'язень не опиниться вдома.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін військовополонені ОРДЛО терористи "ДНР"
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