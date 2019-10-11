Як силовики "вбивали" справу Пашинського: скандальні факти

Стрілянина Пашинського через три роки обернулася арештом скандального політика. Крапку в справі винності колишнього нардепа і глави парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони – поставить суд. Однак є інформація, яку вже сьогодні важливо оприлюднити.

У першій частині розслідування OBOZREVATEL ми розповіли, що ж трапилося того трагічного дня, 31 грудня 2016 року, а сьогодні – про те, яких титанічних зусиль докладали правоохоронці для того, щоб Пашинського не відправили до в'язниці.

Марина Парінова, адвокат В'ячеслава Хімікуса (який у результаті стрілянини Пашинського отримав важке поранення), поділилася з нами кричущими фактами.

Адвокат Марина Парінова і В'ячеслав Хімікус

– Марино, давайте спочатку про те, яке поранення отримав В'ячеслав Хімікус і що зараз із його здоров'ям.

– У результаті тієї "зустрічі" В'ячеславу було нанесено тяжке тілесне ушкодження – це згідно з висновком судово-медичної експертизи. У чому вона полягала: він отримав вогнепальний перелом лівої стегнової кістки (це найбільша кістка в тілі людини, вона була у нього роздроблена на сім частин, також був осколковий перелом). Для того, щоб її скласти, зростити, недостатньо "просто" операції. Лікарі туди вставили металеву пластину, спицю, яка утримувала її цілою для того, щоб не укоротилася нога.

В'ячеслав переніс три операції у трьох лікарнях: спочатку він лежав у Василькові, потім його перевели до Києва, згодом уже був в Інститут травматології... Саме на лікарняному ліжку Хімікус провів приблизно півтора місяця.

Далі реабілітація тривала вдома, В'ячеслав довгий час ходив із паличкою і приблизно пів року був непрацездатним.

В'ячеслав Хімікус (січень 2017 р.) Після вогнепального поранення з нагородного пістолета Пашинського

Зараз ходить уже без палички, але кульгавість залишилася, як і шрами від операцій, апарату Єлізарова, який йому ставили. Ну і, відповідно, всередині залишилася ця металева пластина, що тримає кістку. Як пояснював лікар, навколо цього перелому утворюється кістковий мозоль. Через деякий час метал можна буде витягти, але у В'ячеслава немає фінансової можливості це зробити, тому поки він на операцію не лягає. Не знаю, чи буде він її взагалі проводити.

– У деяких ЗМІ та в соцмережах була інформація, ніби Сергій Пашинський відшкодував витрати на лікування. Мовляв, все вже нормально, претензій від Хімікуса не буде.

– Це абсолютна неправда. І взагалі, Пашинський нічого не відшкодував, він постійно поливає брудом В'ячеслава. Ніхто не виходив з якимись переговорами чи пропозиціями.

Єдине, що було – це у ніч, коли В'ячеслава госпіталізували, син Пашинського поїхав до лікарні разом із ним і заплатив за медикаменти, які терміново потрібні були на той момент, щоб надати допомогу пораненій людині.

– Про яку суму йдеться?

– Син Пашинського заплатив в аптеці 800 гривень. Тобто, він нікому в руки ці гроші не давав.

– З цим питанням розібралися. Тепер про те, що відбувалося майже три роки після дня "Х". Дуже багато питань до органів.

– Силовики просто розвалювали справу Пашинського! Я можу дуже коротко – тезами і просто пояснити, в чому суть.

Отож, у нас зіткнулися дві людини у якійсь конкретній ситуації, кожна з них вважає себе правою. Обидві подали заяви про скоєні щодо них злочини, звинувачуючи ода одну. Тобто, одна говорить – вона винна, інша – ні, вона.

Заяву Пашинського було зареєстровано того ж дня – через чотири години її внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почали розслідування (31 грудня, всього за декілька годин до Нового року. — прим.). А заяву В'ячеслава Хімікуса внесли до ЄРДР через чотири місяці – коли ми ініціювали питання про те, що навмисно не виконується судове рішення і ми будемо залучати слідчих до кримінальної відповідальності.

Відчуваєте різницю? Заяву Пашинського внесли до ЄРДР за чотири години, а заяву Хімікуса – через чотири місяці. І знадобилося судове рішення, безліч звернень і т. п. Чотири місяці на нього взагалі не звертали уваги!

– Показово. Виходить, звичайній людині, наприклад, без адвоката, немає на що сподіватися?

– У звичайної людини немає ніяких шансів.

Далі – більше. Коли внесли заяву Хімікуса, до неї не призначили слідчого – його в справі не існувало. Це було окреме кримінальне провадження за заявою Хімікуса.

І коли ми зверталися до суду зі скаргами, чому не розглянуто наше клопотання, нам приходила інформація, що слідчий не призначений на цю справу. Це тривало приблизно півтора місяця.

У липні прокуратура вирішує об'єднати ці два провадження в одне і через тиждень закриває. У нас тиждень офіційно був слідчий, а після справу просто закрили.

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Заяву Хімікуса не розслідував ніхто – взагалі. Справа була закрита в липні 2017 року, а в грудні того ж року суд скасував це рішення, щоб знову відновити слідство.

Але після цього у справі не з'явилося нічого нового. Тобто, з грудня 2017 року до 2019-го (коли вона знову була закрита), не було проведено жодної слідчої дії, абсолютно нічого не проводилося.

За ці три роки заяву Хімікуса, в якого стріляв Пашинський, взагалі ніхто не розслідував. Нічого не було зроблено. Не були проведені нові допити чи слідчі експерименти.

Підкреслю: В'ячеслава Хімікуса за три роки жодного разу не запросили на слідчий експеримент! Водночас Сергія Пашинського запросили, його дружину Руслану Пашинську – теж. Вони двічі провели слідчий експеримент і ці дані передали на експертизу, а експерт не може вийти за межі того, що йому дав слідчий! Слідчий же дав результати експерименту, проведеного без Хімікуса.

І всі експертизи проводилися з урахуванням тільки версії Пашинського. Натомість В'ячеслава ніхто не чув і не хотів чути в цій справі.

– І примусити до цього не вийшло?

– У нас є купа судових рішень і т. д. Наприклад, коли слідчий суддя відміняв постанову про закриття справи, то сказав, що Хімікуса потрібно відновити у правах потерпілого і провести з ним слідчий експеримент – це було вказано в судовому рішенні.

Але Генпрокуратура на це не звертала уваги. У нас є десятки рішень, які вона просто проігнорувала.

– Є конкретні особи в ГПУ, які, на вашу думку, відповідальні за це?

– У Генпрокуратурі багатозначно показували наверх очима, натякали, однак прямо не називали імен. Але старший слідчий у нашій справі, котрого Юрій Луценко називав одним із кращих умів, який "бився" над цією справою – це Віталій Мартиненко. Він відверто і неприховано працював на Пашинського. Ми це відчували постійно.

– Була ще скандальна ситуація з поліграфом. Можете розповісти подробиці? Що там за історія?

– Пашинський пройшов поліграф на несертифікованому обладнанні та з порушенням методики, яка затверджена Всеукраїнською асоціацією поліграфологів. І потім фахівця, який проводив це дослідження, звільнили за порушення методики і те, що завдав шкоди авторитету Асоціації поліграфологів.

А дізналися ми про це тому, що він судився, щоб його поновили на роботі. Але аж до Верховного суду все програв – суди сказали, що його звільнили правильно.

– До речі, пройти поліграф було ініціативою самого Пашинського?

– Знаєте, там складно розібрати, чия це ініціатива – бо всі клопотання Пашинського задовольнялися одразу ж. Наприклад, подається клопотання провести слідчий експеримент і наступного дня вони його проводять, а ось наше навіть не удостоювали відповіддю.

Тому, хто ініціював проходження Пашинським поліграфа, – принципово не важливо, тому що вони діяли заодно, може, це їхня загальна, спільна ініціатива.

Важливим є те, що поліграфолога звільнили через порушення конкретно щодо цієї справи. У судових рішеннях навіть вказано номер нашого кримінального провадження.

До слова, цей співробітник у нас одразу не викликав довіри, тому що на прохання надати документи, які підтверджують відповідний рівень експерта, що він є належним фахівцем, який акредитований Міністерством юстиції і т. д. – не було відповіді, ми нічого не отримали. І ми не пішли на експертизу, адже розуміли, які будуть результати.

І мали рацію. Згодом виявилося, що це була якась фальсифікація.

– Мало хто вірив, що будуть серйозні зрушення у справі Пашинського, дуже часто у нас сильному все, слабкому – нічого. У зв'язку з останнім рішенням Печерського суду, як ви вважаєте, тепер є реальний шанс домогтися відповідальності екснардепа? І чому йому не дали можливості вийти під заставу?

– Що стосується шансу, я думаю, що тільки зараз цей шанс і з'явився. Коли у Пашинського вже немає такого прямого, такого сильного впливу на слідство, як раніше.

Раніше це була глуха стіна, в яку ми билися, а під час наших зустріч на слідчих діях Пашинський просто сміявся в обличчя.

Він відверто насміхався – показуючи, що йому нічого ніколи не буде і ми взагалі ніхто. Ну, ніби невербальні сигнали нам посилав. І це було настільки відкрито, цинічно...

Ми це бачили і з боку слідства, що воно йому дуже сильно підігрує. Тому я думаю, що якщо є шанс довести цю справу до кінця, то тільки зараз він з'явився.

Звичайно, за три роки було багато втрачено. Загублено час, якісь речі стираються з пам'яті свідків. Якісь речові докази могли бути загублені чи зіпсовані, тому що три роки слідство працювало на Пашинського. Це не може не позначитися.

Що ж до того, чому таке рішення (про арешт Пашинського до 4 грудня. – Ред.) було ухвалено Печерським судом – можливо, було взято до уваги, що він людина впливова, небідна, має багато зв'язків, а можливо, якісь механізми впливу у нього збереглися.

Під час слідчих дій Пашинському було весело

– Хімікус йтиме до кінця?

– Його сім'я налаштована боротися. Для них, як і раніше, нічого не змінилося, до того ж життя у них досить важке, як у простих українців.

В Ольги та В'ячеслава троє маленьких дітей – доньці 3,5 року, а синам – по сім і два

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