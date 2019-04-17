Як Росія буде роздавати паспорти в "ДНР": пропагандисти дізналися деталі

У "ДНР" жителям окупованих територій обіцяють обміняти паспорт "республіки" на російський.

Як пише в своїй статті російський журналіст "КП" Дмитро Стешин, заміна документів повинна відбутися вже влітку. А зараз повним ходом іде підготовка до цього процесу.

Стешин, посилаючись на співробітника паспортного столу одного з районів Донецька, розповів, що вже зараз на таємних складах у Макіївці лежать 500 тисяч бланків російських паспортів. А в російському селищі Матвєєв Курган (Ростовська область) із модулів будується містечко для працівників російської міграційної служби РФ.

"Мій інформатор загалом чутки підтвердив: "Складають списки за підрозділами Народної міліції. Спочатку отримають військові, згодом держслужбовці, далі всі інші, котрі мають республіканські паспорта", – розповів журналіст.

Стешин зазначив, що донеччани почали масово отримувати паспорти "ДНР", щоб потім обміняти їх на російські.

"Заметушилися, прибігли. Вчора без черги провів їх. Черга у нас тепер на отримання паспортів "ДНР", як у 2016 році. Зробили чотири приймальні дні, не встигаємо – одна людина оформляється щонайменше 20 хвилин, люди з шести ранку займають", – йдеться в статті.

Журналіст також додав: один із "головних керівників республіки" підтвердив, що "до літа (паспорти) будуть давати".

Паспорт "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

Росія збирається ввести спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають у терористичних "Л/ДНР", одразу після другого туру президентських виборів в Україні.

У Кабміні пояснили, що в разі отримання російських паспортів жителями невизнаних "Л/ДНР", вони автоматично втратять українське громадянство.

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