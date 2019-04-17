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Як Росія буде роздавати паспорти в "ДНР": пропагандисти дізналися деталі

2.4тЧитати матеріал російською

У "ДНР" жителям окупованих територій обіцяють обміняти паспорт "республіки" на російський.

Як пише в своїй статті російський журналіст "КП" Дмитро Стешин, заміна документів повинна відбутися вже влітку. А зараз повним ходом іде підготовка до цього процесу.

Стешин, посилаючись на співробітника паспортного столу одного з районів Донецька, розповів, що вже зараз на таємних складах у Макіївці лежать 500 тисяч бланків російських паспортів. А в російському селищі Матвєєв Курган (Ростовська область) із модулів будується містечко для працівників російської міграційної служби РФ.

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"Мій інформатор загалом чутки підтвердив: "Складають списки за підрозділами Народної міліції. Спочатку отримають військові, згодом держслужбовці, далі всі інші, котрі мають республіканські паспорта", – розповів журналіст.

Стешин зазначив, що донеччани почали масово отримувати паспорти "ДНР", щоб потім обміняти їх на російські.

"Заметушилися, прибігли. Вчора без черги провів їх. Черга у нас тепер на отримання паспортів "ДНР", як у 2016 році. Зробили чотири приймальні дні, не встигаємо – одна людина оформляється щонайменше 20 хвилин, люди з шести ранку займають", – йдеться в статті.

Журналіст також додав: один із "головних керівників республіки" підтвердив, що "до літа (паспорти) будуть давати".

Паспорт "ДНР"

Паспорт "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРпаспорт
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Да,получившие сия паспорта в скором времени эммигрируют в рф...Это, нормально..Даже здорово!Родной Донбасс очиститься от всего этого хлама и вернется в лоно единой,унитарной своей матери-матери Украины..
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М Олег
М Олег
Ну и в чем суть? Каждый человек имеет право выбирать гражданство, а очереди только рекламируют восстребованность гражданства ЕС!!! Да, они утратят гражданство Украины, но получат Российский паспорт, по которому можно без виз посещать более 130 стран, плюс еще половина почти столько же стран готовы выдать визу Россиянам прямо на границе, шенген Россияне получают сразу на пять лет всего за 35 евро, отказов практически нет, за исключением нарушителей правопорядка. У обладателей украинских паспортов таких возможностей нет, да и не будет!!! Только не надо тут писать, что это вранье и пропаганда, сначала зайдите в интернет и пройдитесь по поисковым системам!!!
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М Олег
М Олег
М Олег, зделал опечатку, вместо ЕС, читать РФ!!!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Дебили бля!Їм підсунуть паспорти УСРАІЛЯ!
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