"Як робиться пропаганда": кремлівські ЗМІ попалися на черговий брехні

Новина про критику Бундестагом Ангели Меркель через "занадто жорстку" політику по відношенню до Росії – це черговий фейк.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Рустем Адагамов. Зокрема, пояснив він, подібні заяви звучали тільки від одного депутата німецького парламенту.

"У таких випадках треба завжди дивитися, хто робить такі заяви, і все стає на свої місця. Грегор Гізі колишній голова СЄПН - партії комуністів НДР, давній кремлівський підспівайло. У 1990-му році намагався вивезти з НДР партійні гроші (відома угода "Путнік") на суму понад 50 млн євро (в перерахунку з марок), за що ледь не загримів до в'язниці після об'єднання Німеччини", – уточнив блогер.

Він також нагадав, що Гізі є послідовним критиком політики США і НАТО, а також публічно підтримував анексію Криму Росією.

"Одним словом, в наявності весь набір закордонного дружбана Кремля, там інших і не буває. Коли все це знаєш, зрозумілий і мотив заяви депутата, і його ціна", – підсумував Адагамов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія починає програвати інформаційну війну проти України. Але незважаючи на це, кремлівські ЗМІ та публічні особи продовжують озвучувати все нові фейки.

Одіозний Володимир Жириновський заявив, що Україна – це "партизанський загін" і єдиний для неї спосіб стати державою – це увійти до складу РФ.

Ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує, що всі країни, де "утискають російську мову", деградують.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів про "необандерівців" які, нібито, регулярно марширують по Києву.

А в ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Харків в черговий раз спробували назвати "російським містом".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!