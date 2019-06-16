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"Як робиться пропаганда": кремлівські ЗМІ попалися на черговий брехні

4.6тЧитати матеріал російською

Новина про критику Бундестагом Ангели Меркель через "занадто жорстку" політику по відношенню до Росії – це черговий фейк.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Рустем Адагамов. Зокрема, пояснив він, подібні заяви звучали тільки від одного депутата німецького парламенту.

"Як робиться пропаганда": кремлівські ЗМІ попалися на черговий брехні

"У таких випадках треба завжди дивитися, хто робить такі заяви, і все стає на свої місця. Грегор Гізі колишній голова СЄПН - партії комуністів НДР, давній кремлівський підспівайло. У 1990-му році намагався вивезти з НДР партійні гроші (відома угода "Путнік") на суму понад 50 млн євро (в перерахунку з марок), за що ледь не загримів до в'язниці після об'єднання Німеччини", – уточнив блогер.

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Він також нагадав, що Гізі є послідовним критиком політики США і НАТО, а також публічно підтримував анексію Криму Росією.

"Одним словом, в наявності весь набір закордонного дружбана Кремля, там інших і не буває. Коли все це знаєш, зрозумілий і мотив заяви депутата, і його ціна", – підсумував Адагамов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія починає програвати інформаційну війну проти України. Але незважаючи на це, кремлівські ЗМІ та публічні особи продовжують озвучувати все нові фейки.

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Теми
Фейки російських ЗМІросійська пропаганда
Особа
Рустем Адагамов
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресорпропаганда
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Нэзабаром Сравні
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как делается пропаганда ,хорошо понятно,если смотреть видеоархив так наз."евромайдана",без звука,сразу у еврортимистов и мыздобулов мозги становятся боком,когда на кадре штурмовики с арматурой да цепями и прочими предметами "мырнымы".ебошат мусарский строй,а менты и солдатики стоят как ебнутые ,и нихуя не предпринимают,к тем.кто явно занимается общественно опасными деяниями.и пытается нанести увечие ,представителям правоохранительных оранов,находящихся при испонении служнбных обьязанностей,тоесть несущих слкжбу по охране общественного порядка,короче цирк ебучий!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"В воскресенье, 16 июня, в Россию отправляются семь депутатов германского бундестага из германо-российской группы парламентариев. В ее составе - представители всех шести парламентских фракций. Немецкая делегация будет находиться в России всю следующую неделю до 21 июня. Запланированы встречи в Москве и Калуге". Сообщает DW - о программе поездки и различном отношении ее участников к России и санкциям против РФ.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, А недоноску Адагамову нужно почаще читать инопрессу, желательно в оригинале.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, В беседе с корреспондентом DW Шлунд сказал, что едет в Россию с "большими позитивными ожиданиями". Он, как и несколько других немецких политиков, был на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Его порадовали, заявил Шлунд, "позитивные сигналы" со стороны министра экономики ФРГ и премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии, один из которых ратовал за отмену санкций против России,
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Очередной блохер вытряс свою живность на страницы "Обсоса"...
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