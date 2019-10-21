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21 жовтня • оновлено в 16:00
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Як Путін узаконює анексію Донбасу

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20 жовтня на центральній площі окупованого Луганська відбулася акція за приєднання до Росії.

Ми маємо зрозуміти, що в окупованих Донецьку і Луганську, де є комендантська година, де під контролем окупаційних адміністрацій знаходяться так звані армійські корпуси Росії неможливі жодні акції без погодження з російськими спецслужбами.

Зараз в Росії арештовують навіть за одноосібні пікети, то що вже казати про окуповані території, про зону бойових дій, де є підвищений контроль з боку спецслужб.

Відповідно, якщо така акція проходить, то вона санкціонована.

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Фактично в Луганську відбулась інформаційно-психологічна операція спецслужб Російської Федерації.

Владімір Путін

Владімір Путін

Це приблизно те ж саме, що було в Золотому, де збирали мітинг з окупованих територій, які були нібито за відведення українських військ.

Дуже схоже, що вони намагаються продемонструвати нібито волевиявлення народу.

Для чого? Як відомо, Російська Федерація роздає на окупованій території російські паспорти. Фактично вони не збираються повертати ці території Україні на будь-яких умовах.

Я думаю, ця акція в Луганську адресована, в першу чергу, внутрішній аудиторії РФ, щоб продемонструвати, що кремлівські рішення щодо Донбасу є правильні.

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Можливо, найближчим часом на нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу. Як ми знаємо, вони завжди перед новим випадком воєнної агресії проводять подібні "гуманітарні" спецоперації, щоб легалізувати свої подальші дії.

Є загроза розширення військової агресії з боку Російської Федерації. Причому, у відносно короткі терміни.

Думаю, цей мітинг переслідує й ще одну мету – підсилити позиції Путіна в нормандському форматі. Щоб показати, зокрема, західним партнерам, що більшість населення, що проживає на цих територіях – проросійська.

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Нагадаю, нещодавно Путін видав новий наказ про спрощення процедури отримання громадянства виключно за мовною ознакою. Тобто, якщо ви проживаєте на території колишньої Російської імперії, Радянського Союзу і розмовляєте російською мовою, це вже достатня причина для того, щоб надати вам російське громадянство.

Вони провели мітинг. У них готова відповідна законодавча база щодо надання громадянства. Отже, фактично це легітимізація анексії.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Новини Донбасу
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
БЕГИ ЖЫДОМОНГОЛ НОСАТЫЙ ГЕЙ! БЕГИ ЗА ПЫЗДЮЛЯМИ ДО САМОЙ ВАРШАВЫ!
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