Як минув тиждень у ООС: головні події

За період з 1 до 7 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 99 обстрілів українських позицій, внаслідок яких загинув один військовослужбовець. Поранення отримали 11 бійців.

Продовжився процес розведення сил. Детальніше про головні події ООС минулого тижня – в матеріалі OBOZREVATEL.

З 1 до 7 листопада в зоні ООС було вчинено 99 обстрілів

За минулий тиждень окупаційні війська 99 разів обстрілювали українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, зокрема з мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів і крупнокаліберних кулеметів. "Найспокійнішим" став вівторок, 5 листопада, коли було зафіксовано 7 обстрілів, "найспекотнішими" – 4 і 7 листопада. Кожного з цих днів противник зробив 20 обстрілів.

4 листопада під обстріл потрапив безпілотник спостерігачів ОБСЄ поблизу селища Чермалик Донецької області. Окупаційні війська випустили по ньому більш ніж 10 автоматних черг, але жоден снаряд не влучив у ціль. Безпілотник благополучно повернувся на місце.

Минулого тижня в зоні ООС поранення отримали 11 бійців ВСУ. Один військовослужбовець загинув 7 листопада.

Ним виявився солдат 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.

У бригаді повідомили подробиці смерті військового: "Сьогодні інженерне відділення одного з механізованих батальйонів бригади виконувало завдання щодо забезпечення лісом-кругляком свого підрозділу для інженерного обладнання позицій. І тоді, коли наші побратими біля ВОПу вивантажували деревину, ворог серед білого дня прицільно вчинив два постріли з установки ПТКР. Одна ракета потрапила точно в машину УРАЛ, біля якої й працювали захисники".

Всього за два тижні до загибелі Герман заручився з коханою дівчиною. Пара готувалася до весілля.

Герман Бродніков Facebook Ірина Шабатура

Головні події в зоні ООС з 1 до 7 листопада

Ці сім днів були відзначені візитами іноземних представників, нарадами, брифінгами, навчаннями й святкуванням.

У п'ятницю, 1 листопада, в Станиці Луганській побувала делегація Фінляндії на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто. Україну на зустрічі представляв заступник міністра закордонних справ Єгор Божок. Гості мали можливість особисто оцінити ситуацію з розведенням сил, а також запевнили українську сторону у своїй підтримці.

1 листопада в Станиці Луганській побувала делегація Фінляндії Facebook Операція об'єднаних сил

Того ж дня поблизу Нової Ласпи Донецької області автомобіль окупантів підірвався на міні, яку вони самі "заклали й успішно забули", повідомляє пресцентр ООС.

У суботу, 2 листопада, українські та іноземні журналісти побували в Золотому-4 Луганської області. Вони побачили позиції українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.

2 листопада українські та зарубіжні журналісти побували в Золотому-4 Facebook Операція об'єднаних сил

Тоді ж у зоні ООС відбулися навчання з надання медичної допомоги в складних умовах.

У неділю, 3 листопада, в ООС відзначили День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Українських бійців зі святом привітав командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Того ж дня в зоні ООС відбулося тренування танкових підрозділів.

У вівторок, 5 листопада, в Маріуполі побувала делегація з США на чолі з заступницею помічника міністра оборони Лорою Купер. Зарубіжних гостей ознайомили з ситуацією на Приазов'ї.

Тоді ж Золоте-4 відвідали нардепи України, члени Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Метою візиту був моніторинг в районі розведення сил. З ними зустрівся генерал Кравченко. Народні обранці поспілкувалися з місцевими жителями.

5 листопада Золоте-4 відвідали народні депутати України Facebook Операція об'єднаних сил

У середу, 6 листопада, стало відомо про те, що українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста поблизу Станиці Луганської.

Українська сторона встановлює міст поблизу Станиці Луганської Facebook Операція об'єднаних сил

А для жителів Золотого-4 виступила група з Вінниці "Пан Карпо".

У четвер, 7 листопада, головною подією в зоні ООС стала підготовка до розведення сил у Петрівському. На місце прибули посли США, Великобританії, Німеччини та Франції, їх супроводжував начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Того ж дня делегація відвідала Золоте-4. На брифінгу Хомчак заявив: за часу розведення сил обстрілів не було, але українська сторона готова реагувати на будь-які ситуації.

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