Два українські бійці загинули, 9 поранено: терористи застосували заборонену зброю

За період з 8 до 14 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами було скоєно 103 обстріли українських позицій, загинули два військовослужбовці. Поранення отримали 9 бійців.

Завершився процес розведення сил на ділянці №3 поблизу Петрівського. Детальніше про головні події ООС минулого тижня – в матеріалі OBOZREVATEL.

З 8 до 14 листопада в зоні ООС було зафіксовано 103 обстріли. Російські окупаційні війська застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зокрема міномети калібру 82 і 120 мм, гранатомети і великокаліберні кулемети. Найбільшу за тиждень кількість обстрілів було зафіксовано 9 листопада (18), найменшу – 8 і 10 листопада (по 11 щодоби).

8 листопада в госпіталі Дніпра від ран помер боєць ВСУ Геннадій Моторин. Він служив сапером у 92 окремій механізованій бригаді імені отамана Івана Сірка. Смертельне поранення він отримав під Авдіївкою. Російсько-окупаційні війська завдали удару з ПТКРу по автомобілю, з якого тієї миті бійці вивантажували деревину. "Опіки, множинні осколкові поранення, переломи кісток – він був найважчим із поранених. Лікарі боролися за життя захисника весь день і всю ніч, проте – ні. Сьогодні вранці серце ще одного нашого Героя перестало битися", – написали на сторінці бригади у Facebook.

Геннадій Моторин https://censor.net.ua

Герою було 37 років. Його поховали 12 листопада.

Похорон бійця ВСУ Геннадія Моторина в Краматорську https://obs.in.ua

Ім'я бійця ВСУ, який загинув 14 листопада, не розголошується. У штабі ООС повідомили лише обставини його смерті: "Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

Головні події в зоні ООС з 8 до 14 листопада

У суботу, 9 листопада, розпочався практичний етап розведення сил на ділянці №3 в Петрівському.

Того ж дня російські окупаційні війська обстріляли територію "Бахмутського аграрного союзу" в районі Новолуганське Бахмутського району Донецької області із застосуванням РПГ-7 і СПГ-9М.

9 листопада російські окупаційні війська обстріляли територію "Бахмутського аграрного союзу" СЦКК

У понеділок, 11 листопада, продовжився процес розведення сил поблизу Петрівського. Всього за три дні з обумовленої зони були виведені 42 українські військовослужбовці, 48 одиниць стрілецької зброї, три БМП і два вантажні автомобілі. "Фізичне переміщення особового складу і озброєння українською стороною вже виконано", – повідомили в штабі ООС.

У середу, 13 листопада, українською стороною розпочалися роботи із розмінування на ділянці №3 в Петрівському.

13 листопада поблизу Петровського почалися роботи з розмінування Facebook Операція об'єднаних сил

У четвер, 14 листопада, російські окупаційні війська обстріляли дачне містечко "Акація" поблизу Авдіївки. Були зруйновані житлові будинки. "Окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення", – зауважили на сторінці ООС у Facebook.

14 листопада було обстріляне дачне містечко "Акація" поблизу Авдіївки Facebook Операція об'єднаних сил

В районі розведення сил на ділянці №3 в Петрівському продовжилися роботи з розмінування.

Того ж дня в Луганській області тривали тактичні навчання танкових підрозділів ЗСУ. Українські танкісти "виходили на вогневий рубіж" і знищували умовного противника.

У зоні проведення ООС відбулися танкові навчання ЗСУ Facebook Операція об'єднаних сил

Почалася планова вакцинація проти грипу військовослужбовців ЗСУ.

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