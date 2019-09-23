Як надурити ProZorro: тендерні витівки Держпродспоживслужби

Держпродспоживслужба опинилася у центрі тендерного скандалу. Згідно з даними ProZorro, установа закупила тест-системи для виявлення хвороб у тварин на майже 2 мільйони гривень – удвічі дорожче за пропозиції інших учасників торгів.

OBOZREVATEL спробував розібратися, чому і за що чиновники вирішили витратити зайвий мільйон бюджетних коштів.

Тендер на два мільйони

Тендер на закупівлю наборів, які дозволяють виявляти у тварин антитіла до бруцельозу методом імуноферментного аналізу, відбувся ще 21 серпня цього року.

За тест-системи Держпродспоживслужба була готова викласти 1 млн 835 тис. грн. Водночас ключовим критерієм визначення переможця була вказана ціна пропозиції.

Заявки на участь у тендері подали три компанії – ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед" (із пропозицією 822 тис. 900 грн) , ТОВ "ВЕТФАКТОР ЛТД" (1 млн 750 тис. грн, згодом знизили ціну до 1 млн. 320 тис. грн) і ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія" (1 млн 707 тис. грн).

Здавалося б, переможець – очевидний. Але у Держпродспоживслужби, схоже, було інше бачення найкращої пропозиції. Тому найвигіднішу з точки зору ціни пропозицію українського виробника "Діапроф-Мед" відхилили з формальних причин. А тендерний комітет у результаті обрав переможцем "Дніпропетровську фармацевтичну компанію" з удвічі вищою ціновою пропозицією – 1,707 млн грн. Ця компанія має до кінця року поставити тест-системи французького виробника "ID VET GENETICS SAS".

Закордонне – завжди краще?

Невже якість французьких та українських тест-систем настільки разюче відрізняється, що за перші варто заплатити вдвічі дорожче? Як з’ясувалося, відмінність таки є. От тільки вона – не на користь французького виробника.

Ще 4 червня цього року Національний науковий центр "Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини" зацікавився цим питанням – і провів порівняльні комісійні випробування виробничих серій ветеринарних імунобіологічних засобів "DIA-Brucella ab.combi-V" виробництва ПрАТ "НВК Діапроф-Мед" (Україна) та "ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species" виробництва IDvet (Франція).

Зокрема, досліджувалися тест-системи призначені для аналізу сироваток крові або молока великої рогатої худоби на наявність антитіл до збудників бруцельозу тварин методом імуноферментного аналізу. Дослідники ставили перед собою завдання порівняти зовнішній вигляд, комплектність, діагностичну чутливість, специфічність виробничих серій тест-систем українського та французького виробництва.

І якщо щодо зовнішнього вигляду та комплектності в обох випадках зафіксовано відповідність листівкам-вказівкам, то під час дослідження діагностичної чутливості тест-систем на дослідників чекав сюрприз: тут український виробник залишив французів далеко позаду.

За результатами досліджень 29 зразків сироваток крові та молока тварин, що містять антитіла до збудників бруцельозу українська тест-система "DIA-Brucella ab.combi-V" показала 100% результат. Тоді як французька система "ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species" продемонструвала чутливість на рівні 85,3%.

"За результатами порівняльного комісійного випробовування встановлено, що виробнича серія тест-систем "DIA-Brucella ab.combi-V" (ПрАТ "НВК Діапроф-Мед", місто Київ) має вищий показник чутливості, ніж комерційна тест-система "ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species", та однакову специфічність в обох тестах", – винесли вердикт науковці.

Як чиновники із дистриб’ютором дружили

Однак вже наприкінці серпня Держпродспоживслужба відхилила пропозицію ПрАТ "НВК Діапроф-Мед" як таку, що не відповідає встановленим критеріям. Яким саме і чому – чиновники пояснювати не стали. Натомість вирішили закупити вдвічі дорожчі й менш надійні французькі системи. А замість підтримки українського виробника визначили переможцем дніпропетровську компанію, яка сама нічого не виробляє, а є лише дистриб’ютором тест-систем французького виробництва.

Красномовний факт: за даними ЗМІ торік перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук відвідував виробництво "ID VET GENETICS SAS" у Франції – і під час візиту начебто домовився "дружити" з французькою фірмою та її українським дистриб’ютором щодо питань закупівель за державний кошт. Подейкують, супроводжували його у цьому візиті представники ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія". Тож, припускають журналісти-розслідувачі, які розкопали цю інформацію, заробіток у розмірі майже 1 млн грн, який отримає переможець тендеру, цілком може бути платою за "французький вояж" чиновника.

Корупційний анамнез керівництва Держпродспоживслужби

Вкрай дивне рішення щодо тендера із закупівлі тест-систем стає дещо зрозумілішим, якщо проаналізувати окремі тендерні "здобутки" Держпродспоживслужби, якими вже зацікавилися детективи Національного антикорупційного бюро. Так, ще з травня НАБУ розслідує кримінальне провадження про присвоєння коштів керівництвом Держпродспоживслужби у 2016 році. Зокрема, детективи встановили факт закупівлі вакцини проти сказу за завищеними цінами: за 1,2 млн таких вакцин керівник служби Володимир Лапа разом зі своїм першим заступником Андрієм Жуком переплатили приблизно 6 млн грн. До реалізації схеми вони залучили також директора ТОВ "Укрветпромпостач" Ярослава Шарая. За ринкових цін на одну дозу вакцини, які на той час становили 27-29 грн, чиновники організували закупівлю по 37 грн за дозу.

Згодом через підконтрольні комерційні підприємства "повернули" ці гроші – тільки не в бюджет, а у власні кишені. За даними детективів НАБУ, розподілом коштів між учасниками схеми займався особисто заступник голови Держпродспоживслужби Жук.

До того ж, у тому ж 2016 році Рахункова палата виявила неефективне використання Держпродспоживслужбою 3 млн 216 тисяч гривень бюджетних коштів. Ще понад 1,2 млн грн було витрачено з порушенням законодавства.

Втім, жодної відповідальності за це тоді ні Лапа, ні Жук не понесли. Навпаки: фінансування служби було збільшено удвічі, з 56 млн у 2016-му до 113 млн грн у 2017 році.

Яка доля очікує на скандальний тендер?

Нині "Діапроф-Мед" оскаржує рішення тендерного комітету Держпродспоживслужби в Антимонопольному комітеті. Компанія, яка подавала найдешевшу пропозицію, вважає, що її незаконно викинули з тендерної процедури з формальних і необґрунтованих підстав. І вимагає скасувати результати торгів. Якщо АМКУ стане на бік скаржника (а ймовірність цього, враховуючи аргументи "Діапроф-Мед", – досить велика) – Держпродспоживслужбі доведеться визнати переможцем саме компанію, яка запропонувала найнижчу ціну.

У той же час, поки триває перевірка АМКУ, "Дніпропетровська фармацевтична компанія" на закупівлях відомства вже освоїла майже 25 млн грн. З початку 2018 року компанія підписала 22 контракти з Держпродспоживслужбою на загальну суму 24 млн 661 тисячу гривень.

А керівництво Держпродспоживслужби, яке підозрюють у розтраті державних коштів і проведенні закупівель за завищеними цінами, продовжує скаржитися на низьке фінансування. І вести країну до катастрофи. Через недостатню кількість протиепізоотичних заходів тільки збитки від африканської чуми, яка лютує нині в Україні, вже сягнули понад 1 млрд грн. А безпечність продуктів харчування в нашій державі, як визнавала після проведеної перевірки ще у 2017 році Рахункова палата, сьогодні не може гарантувати ніхто.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся