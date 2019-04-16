Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

Чим ближче другий тур виборів президента України, тим сильніше киплять пристрасті. Прихильники Петра Порошенка і Володимира Зеленського протистоять одне одному здебільшого в соцмережах. І все б нічого, віртуальні битви не смертельні – ось тільки якщо вони не переходять у реальне життя.

Саме це сталося з сім'єю Сергія Шевцова, якого командир батальйону "Донбас-Україна" назвав російським кадровим офіцером. Шевцов був змушений звернутися в поліцію.

Детальніше про скандальну ситуацію – в публікації OBOZREVATEL.

11 квітня В'ячеслав Власенко (позивний "Філін") опублікував на своїй сторінці інформацію, яку тільки в Facebook перепостили вже більше 12 тисяч осіб.

Пост Власенка ("Філіна") з фото Сергія Шевцова під час пікету у Києві (квiтень 2019 р.) і на зйомках фільму "Дід" (2011 р., виробництво України)

Сказати, що реакція на цю інформацію була емоційною – нічого не сказати. Користувачі Facebook навіть почали говорити про необхідність введення воєнного стану і натякати, що Служба безпеки України в курсі того, що у нас "спокійно гуляють" кадрові офіцери РФ.

Ось лише декілька скріншотів:

Як виявилося, одне фото було зроблене поряд із офісом штаба Зеленського у Києві, а друге виявилося скріншотом зі зйомок фільму – задовго до війни.

У коментарях навіть жартували, що Шевцов не тільки "російський кадровий офіцер", але й німецький. І виклали ще декілька фото зі зйомок.

"Російський кадровий офіцер" виявився ще й "фашистом" (кадр зі зйомок)

Відписався і герой публікації комбата – Сергій Шевцов:

У стрічку підтягнулися люди, котрі особисто знають Сергія, які навчалися разом із ним – намагалися довести, що це якась жахлива помилка.

Написала і мама Шевцова:

У коментарі під постом "Філіна" засновник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Роман Бурко також сказав, що твердження про кадрового офіцера РФ є фейком.

"Ну і нафіга цей фейк із пафосними квадратиками типу ідентифікації? Коли ми подаємо якісь дані про кадрових російських військових – одразу даємо їхні ПІБ, дату народження, місце служби, посаду, місце і дату фіксації на окупованій території. Якщо автор вже вставив фото у формі, то вочевидь знав, із якого воно профайлу, але не вказав це у пості, бо маніпуляція одразу б розкрилася. Якщо це вкидання було не навмисним – краще видаліть його, бо це тільки йде в мінус стороні Порошенка", – написав Роман.

На своїй сторінці звернувся до В'ячеслава і директор "Миротворця" Роман Зайцев.

На фото Сергій біля офісу штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. 9 квітня тут був мітинг

Але командир батальйону "Донбас-Україна" наполегливо продовжував бачити своє. Крім того, він заявив, що в телефонній розмові з Шевцовим той нібито визнав, що є російським офіцером. Це категорично спростовує сам Сергій Шевцов.

Про те, що особисто знають Сергія протягом багатьох років, мені підтвердили декілька людей із різних куточків України. Шевцов погодився зустрітися зі мною і показати документи, розповісти про ситуацію, в якій опинилася його сім'я.

"ЯКИЙ Я РОСІЙСЬКИЙ ОФІЦЕР?! Я НАВІТЬ ЗА КОРДОН НІКОЛИ НЕ ВИЇЖДЖАВ!"

Сергій Шевцов, Київ

Сергій, описуючи ситуацію, на подив спокійний. Каже, спочатку подумав, що комбат банально помилився і скоро виправить помилку. Проте все виявилося не так просто.

"Я не тільки відписав йому в коментарях, а й зателефонував. Перший раз він кинув слухавку, на другий дзвінок відповів і ми поговорили. Якщо це можна так назвати. В'ячеслав Вікторович говорив щось про палаючi церкви, про те, що воює всюди, в тому числі і в інтернеті. Мої слова, що я ніякий не кадровий офіцер РФ, а такий самий українець, не знайшли у нього розуміння. Чесно кажучи, я вражений. Як так?", – розповів Сергій.

Шевцову 32 роки. Народився в с. Ямне (Сумська область). Там само закінчив школу, а в 2005 році – Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

У 2015-му отримав свідоцтво про закінчення Спортивно-технічного клубу первинної організації Товариства сприяння обороні України Держуніверситету "Львівська політехніка" – освоїв професію "Охоронник".

Відслужив в армії.

Військовий квиток Сергія Шевцова

У Сергія є два брати. За його словами, один із них зараз проходить службу в НГУ, інший вже відслужив у ЗСУ – учасник Антитерористичної операції на Донбасі, внесений пособниками окупантів до "бази українських карателів" під назвою "Трибунал".

Посвідчення УБД одного з братів Шевцових

Василь Шевцов у базі "Трибуналу"

Сергій Шевцов, якого комбат ЗСУ назвав кадровим російським офіцером, каже: ніколи й гадки не мав, що така маячня може трапитися. І якби стосувалося тільки нього, то намагався би спокійно розібратися, але запанікувала дружина.

"ЧОЛОВІКА ПОЧАЛИ ВПІЗНАВАТИ, ДУЖЕ БОЮСЯ ЗА ДІТЕЙ!"

З Вікторією ми поговорили по телефону. Молода жінка в сльози: "Це якесь божевілля! Але тепер я боюся навіть іти поруч із чоловіком. Я боюся за дітей!"

Розповідає, що про публікацію комбата дізналася майже одразу, посилання на його пост про "російського офіцера" їй почали кидати численні знайомі, друзі й родичі. У паніці зателефонувала і тітка з Італії. Мовляв, що у вас відбувається?

Вікторія та Сергій із дітьми, їм 3 роки і 9 років

Вікторії 33 роки, родом iз Рівненської області. У Києві живе з 18 років, зараз працює старшим продавцем у дитячому магазині.

Розповідає, що вже декілька разів після публікації "Філіна" їй "пред'являли претензії" з приводу "такого чоловіка", що у неї вже мало не параноя, і як тепер продовжувати спокійно жити – не уявляє. З огляду на хвилю погроз на адресу "російського офіцера", яким її чоловік не є.

"У соцмережах не просто оббрехали мого чоловіка, але і виставили фото з обличчям дітей. Як так можна? Нас почали абсолютно безпідставно вважати ворогами!", – розповіла Вікторія.

У Twitter і Facebook – безліч погроз на адресу "кадрового російського офіцера" Шевцова

P.S. Батальйон ЗСУ "Донбас-Україна" дає гідну відсіч російському агресору на території проведення ООС. Чи болить у командира Власенка душа за Україну? Жодних сумнівів. Однак вищеописана ситуація за безпосередньої участі комбата може привести до критичної ситуації вже в тилу. Напередодні другого туру виборів президента емоції зашкалюють. Достатньо маленької іскри, щоб сталося непоправне.

З комбатом Власенком ми майже дві години переписувалися в месенджері. В одних питаннях прийшли до спільного знаменника, в інших – нi. Помилкою свій пост він не вважає і виправляти ситуацію, яка може привести до трагедії, не збирається.

Офіційного коментаря командира не буде, як і скріншотів листування (дала слово, що не буду публікувати).

Командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко ("Філін") Фото зі сторінки комбата у Facebook

І ще. Критично важливо об'єднатися проти зовнішнього ворога, а не співгромадян, які мають відмінні від ваших політичні уподобання. Не можна забувати про право на вибір, гарантований Конституцією України. Подобається це комусь чи ні. Не можна "запускати" цькування людей і провокувати на небезпечні дії. НЕ МОЖНА ПОРУШУВАТИ ЗАКОН.

Зараз очевидно одне: розгрібати наслідки цієї виборчої кампанії ми будемо дуже довго.

ДУМКА ЮРИСТА

Наталія СПІЖЕНКО (керівник ТОВ "Юридичні консультації Наталії Спіженко") рекомендує перш ніж зробити публікацію на своїй сторінці, перевіряти інформацію.

– 11 квітня користувач під ніком "Філін Донбас-Україна" (В'ячеслав Вікторович Власенко) опублікував на своїй сторінці два фото Сергія Шевцова, звинувативши його в роботі на російські спецслужби. Безвідповідальність автора посту призвела до того, що радикально налаштовані особи почали погрожувати не тільки Сергію Шевцову, а і його родині, що негативно вплинуло на звичний спосіб життя, стосунки з сусідами та рідними. В родині двоє маленьких дітей і саме вони є найбільш незахищеними.

З юридичної точки зору вказані дії В’ячеслава Власенка можна розцінити і як втручання в приватне життя, і одночасно як поширення відомостей, які порочать честь Сергія Шевцова.

Конституцією України, зокрема ст. 32, встановлено право кожного громадянина на недоторканність приватного життя, на особисту та сімейну таємницю, а також заборонено збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Однією з гарантій здійснення цього права громадянами є ст. 182 КК України. Таке право може бути обмежено виключно відповідно до закону та на підставі судового рішення.

Фотографія, на якій Шевцов зображений у формі російського офіцера, опублікована ним у соцмережі "ВКонтакте" (VK) до початку військового конфлікту, в 2011 році під час зйомок художнього фільму "Дід" у місті Бровари Київської області.

Власенко, незважаючи на прохання Шевцова видалити публікації/фото, які були незаконно отримані й опубліковані без його згоди, а сьогодні фактично формують у людей почуття озлобленості, відчуження та викликають національну ворожнечу і розбрат, бажаючи настання саме таких наслідків, шляхом обману своїх підписників у соцмережі Facebook, – фактично вчинив злочин, передбачений ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян), за який передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, і ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) – до 3 років обмеження волі.

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