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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя"
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Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло
Вибори президента України змусили "гарячі голови" зробити серйозні помилки
8.9тЧитати матеріал російською

Чим ближче другий тур виборів президента України, тим сильніше киплять пристрасті. Прихильники Петра Порошенка і Володимира Зеленського протистоять одне одному здебільшого в соцмережах. І все б нічого, віртуальні битви не смертельні – ось тільки якщо вони не переходять у реальне життя.

Саме це сталося з сім'єю Сергія Шевцова, якого командир батальйону "Донбас-Україна" назвав російським кадровим офіцером. Шевцов був змушений звернутися в поліцію.

Детальніше про скандальну ситуацію – в публікації OBOZREVATEL.

11 квітня В'ячеслав Власенко (позивний "Філін") опублікував на своїй сторінці інформацію, яку тільки в Facebook перепостили вже більше 12 тисяч осіб.

Пост Власенка (

Пост Власенка ("Філіна") з фото Сергія Шевцова під час пікету у Києві (квiтень 2019 р.) і на зйомках фільму "Дід" (2011 р., виробництво України)

Сказати, що реакція на цю інформацію була емоційною нічого не сказати. Користувачі Facebook навіть почали говорити про необхідність введення воєнного стану і натякати, що Служба безпеки України в курсі того, що у нас "спокійно гуляють" кадрові офіцери РФ.

Ось лише декілька скріншотів:

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло
Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло
Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

Як виявилося, одне фото було зроблене поряд із офісом штаба Зеленського у Києві, а друге виявилося скріншотом зі зйомок фільму задовго до війни.

У коментарях навіть жартували, що Шевцов не тільки "російський кадровий офіцер", але й німецький. І виклали ще декілька фото зі зйомок.

"Російський кадровий офіцер" виявився ще й "фашистом" (кадр зі зйомок)

Відписався і герой публікації комбата – Сергій Шевцов:

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

У стрічку підтягнулися люди, котрі особисто знають Сергія, які навчалися разом із ним – намагалися довести, що це якась жахлива помилка.

Написала і мама Шевцова:

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

У коментарі під постом "Філіна" засновник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Роман Бурко також сказав, що твердження про кадрового офіцера РФ є фейком.

"Ну і нафіга цей фейк із пафосними квадратиками типу ідентифікації? Коли ми подаємо якісь дані про кадрових російських військових одразу даємо їхні ПІБ, дату народження, місце служби, посаду, місце і дату фіксації на окупованій території. Якщо автор вже вставив фото у формі, то вочевидь знав, із якого воно профайлу, але не вказав це у пості, бо маніпуляція одразу б розкрилася. Якщо це вкидання було не навмисним краще видаліть його, бо це тільки йде в мінус стороні Порошенка", – написав Роман.

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

На своїй сторінці звернувся до В'ячеслава і директор "Миротворця" Роман Зайцев.

На фото Сергій біля офісу штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. 9 квітня тут був мітинг

На фото Сергій біля офісу штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. 9 квітня тут був мітинг

Але командир батальйону "Донбас-Україна" наполегливо продовжував бачити своє. Крім того, він заявив, що в телефонній розмові з Шевцовим той нібито визнав, що є російським офіцером. Це категорично спростовує сам Сергій Шевцов.

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

Про те, що особисто знають Сергія протягом багатьох років, мені підтвердили декілька людей із різних куточків України. Шевцов погодився зустрітися зі мною і показати документи, розповісти про ситуацію, в якій опинилася його сім'я.

"ЯКИЙ Я РОСІЙСЬКИЙ ОФІЦЕР?! Я НАВІТЬ ЗА КОРДОН НІКОЛИ НЕ ВИЇЖДЖАВ!"

Сергій Шевцов, Київ

Сергій Шевцов, Київ

Сергій, описуючи ситуацію, на подив спокійний. Каже, спочатку подумав, що комбат банально помилився і скоро виправить помилку. Проте все виявилося не так просто.

"Я не тільки відписав йому в коментарях, а й зателефонував. Перший раз він кинув слухавку, на другий дзвінок відповів і ми поговорили. Якщо це можна так назвати. В'ячеслав Вікторович говорив щось про палаючi церкви, про те, що воює всюди, в тому числі і в інтернеті. Мої слова, що я ніякий не кадровий офіцер РФ, а такий самий українець, не знайшли у нього розуміння. Чесно кажучи, я вражений. Як так?", – розповів Сергій.

Шевцову 32 роки. Народився в с. Ямне (Сумська область). Там само закінчив школу, а в 2005 році – Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

У 2015-му отримав свідоцтво про закінчення Спортивно-технічного клубу первинної організації Товариства сприяння обороні України Держуніверситету "Львівська політехніка" – освоїв професію "Охоронник".

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

Відслужив в армії.

Військовий квиток Сергія Шевцова

Військовий квиток Сергія Шевцова

Як комбат ЗСУ зробив українця "кадровим російським офіцером" і що з цього вийшло

У Сергія є два брати. За його словами, один із них зараз проходить службу в НГУ, інший вже відслужив у ЗСУ – учасник Антитерористичної операції на Донбасі, внесений пособниками окупантів до "бази українських карателів" під назвою "Трибунал".

Посвідчення УБД одного з братів Шевцових

Посвідчення УБД одного з братів Шевцових

Василь Шевцов у базі

Василь Шевцов у базі "Трибуналу"

Сергій Шевцов, якого комбат ЗСУ назвав кадровим російським офіцером, каже: ніколи й гадки не мав, що така маячня може трапитися. І якби стосувалося тільки нього, то намагався би спокійно розібратися, але запанікувала дружина.

"ЧОЛОВІКА ПОЧАЛИ ВПІЗНАВАТИ, ДУЖЕ БОЮСЯ ЗА ДІТЕЙ!"

З Вікторією ми поговорили по телефону. Молода жінка в сльози: "Це якесь божевілля! Але тепер я боюся навіть іти поруч із чоловіком. Я боюся за дітей!"

Розповідає, що про публікацію комбата дізналася майже одразу, посилання на його пост про "російського офіцера" їй почали кидати численні знайомі, друзі й родичі. У паніці зателефонувала і тітка з Італії. Мовляв, що у вас відбувається?

Вікторія та Сергій із дітьми, їм 3 роки і 9 років

Вікторія та Сергій із дітьми, їм 3 роки і 9 років

Вікторії 33 роки, родом iз Рівненської області. У Києві живе з 18 років, зараз працює старшим продавцем у дитячому магазині.

Розповідає, що вже декілька разів після публікації "Філіна" їй "пред'являли претензії" з приводу "такого чоловіка", що у неї вже мало не параноя, і як тепер продовжувати спокійно жити – не уявляє. З огляду на хвилю погроз на адресу "російського офіцера", яким її чоловік не є.

"У соцмережах не просто оббрехали мого чоловіка, але і виставили фото з обличчям дітей. Як так можна? Нас почали абсолютно безпідставно вважати ворогами!", – розповіла Вікторія.

У Twitter і Facebook – безліч погроз на адресу

У Twitter і Facebook – безліч погроз на адресу "кадрового російського офіцера" Шевцова

P.S. Батальйон ЗСУ "Донбас-Україна" дає гідну відсіч російському агресору на території проведення ООС. Чи болить у командира Власенка душа за Україну? Жодних сумнівів. Однак вищеописана ситуація за безпосередньої участі комбата може привести до критичної ситуації вже в тилу. Напередодні другого туру виборів президента емоції зашкалюють. Достатньо маленької іскри, щоб сталося непоправне.

З комбатом Власенком ми майже дві години переписувалися в месенджері. В одних питаннях прийшли до спільного знаменника, в інших нi. Помилкою свій пост він не вважає і виправляти ситуацію, яка може привести до трагедії, не збирається.

Офіційного коментаря командира не буде, як і скріншотів листування (дала слово, що не буду публікувати).

Командир батальйону

Командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко ("Філін")

Фото зі сторінки комбата у Facebook

І ще. Критично важливо об'єднатися проти зовнішнього ворога, а не співгромадян, які мають відмінні від ваших політичні уподобання. Не можна забувати про право на вибір, гарантований Конституцією України. Подобається це комусь чи ні. Не можна "запускати" цькування людей і провокувати на небезпечні дії. НЕ МОЖНА ПОРУШУВАТИ ЗАКОН.

Зараз очевидно одне: розгрібати наслідки цієї виборчої кампанії ми будемо дуже довго.

ДУМКА ЮРИСТА

Наталія СПІЖЕНКО (керівник ТОВ "Юридичні консультації Наталії Спіженко") рекомендує перш ніж зробити публікацію на своїй сторінці, перевіряти інформацію.

– 11 квітня користувач під ніком "Філін Донбас-Україна" (В'ячеслав Вікторович Власенко) опублікував на своїй сторінці два фото Сергія Шевцова, звинувативши його в роботі на російські спецслужби. Безвідповідальність автора посту призвела до того, що радикально налаштовані особи почали погрожувати не тільки Сергію Шевцову, а і його родині, що негативно вплинуло на звичний спосіб життя, стосунки з сусідами та рідними. В родині двоє маленьких дітей і саме вони є найбільш незахищеними.

З юридичної точки зору вказані дії В’ячеслава Власенка можна розцінити і як втручання в приватне життя, і одночасно як поширення відомостей, які порочать честь Сергія Шевцова.

Конституцією України, зокрема ст. 32, встановлено право кожного громадянина на недоторканність приватного життя, на особисту та сімейну таємницю, а також заборонено збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Однією з гарантій здійснення цього права громадянами є ст. 182 КК України. Таке право може бути обмежено виключно відповідно до закону та на підставі судового рішення.

Фотографія, на якій Шевцов зображений у формі російського офіцера, опублікована ним у соцмережі "ВКонтакте" (VK) до початку військового конфлікту, в 2011 році під час зйомок художнього фільму "Дід" у місті Бровари Київської області.

Власенко, незважаючи на прохання Шевцова видалити публікації/фото, які були незаконно отримані й опубліковані без його згоди, а сьогодні фактично формують у людей почуття озлобленості, відчуження та викликають національну ворожнечу і розбрат, бажаючи настання саме таких наслідків, шляхом обману своїх підписників у соцмережі Facebook, – фактично вчинив злочин, передбачений ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян), за який передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, і ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) – до 3 років обмеження волі.

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Автор
Ганна МолчановаГанна Молчанова
Теми
ЕксклюзивКримінал
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийСергiй ШевцовВ'ячеслав Власенко
Місце
Україна
Теги
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О чем эта ,,статья,, ? Да ни о чем!
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
А почему собственно командир батальона занимается не свойственными его должности вопросами. Он всего навсего командир батальона (и не важно какого). Достала уже эта партизанщина. Ну, может еще командиры бригад начнут шпиенов искать, а возглавит это движение Начальник Ген.штаба и т.д и т.п.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
В мене таке враження що тут пишуть 70% хворих на параною від режиму порошенко-путіна.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Лесюк Степан, хворі автори, чи коментатори? Ти того, поясни, а то народу цікаво, хто ж у нас хворіє на параною
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