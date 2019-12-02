Як ховають "гріхи" мажорів: що сталося з гучною ДТП у Києві

Із дня смертельної аварії у Києві за участю водія Mercedes Станіслава Толстошеєва пройшло майже чотири роки. Справа досі не передана до суду. Правозахисники вважають, що матеріали просто "ховають".
Детальніше – в нашій публікації.
Влітку 2018 року в столичній прокуратурі повідомляли OBOZREVATEL, що передали матеріали на третю за рахунком експертизу в сфері психіатрії та неврології. Вона повинна встановити, чи був у мажора напад під час ДТП. Нагадаємо, тоді Толстошеєв за кермом "мерса" збив двох людей. Загинула 74-річна жінка.
Минуло майже півтора року, але результатів експертизи в прокуратурі так і не повідомили, пославшись на таємницю слідства.
Станіслав Толстошеєв
Відповідь київської прокуратури
Мовчать у прокуратурі про те, чи повідомлялась Толстошеєву підозра і чи обирався йому запобіжний захід. Відзначимо, що відомство здійснює в цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Розслідуванням займається ГУНП у Києві.
Аварія 9 січня 2016 року.
Позашляховик під керуванням 21-річного Толстошеєва на смерть збив 74-річну Надію Прилуцьку і травмував іще одного перехожого
Онук загиблої Ігор сказав журналістам OBOZREVATEL, що протягом нинішнього року ні прокуратура, ні поліція з ним не зв'язок не виходили.
"Також не зв'язувався Станіслав Толстошеєв, його родичі або представники", – повідомив чоловік.
Адвокат Дмитро Семеха, який представляє сторону потерпілих в іншій резонансній "мажорній ДТП" у Полтаві, вважає, що "справу Толстошеєва" намагаються "поховати". Він уточнив, що розумні терміни досудового розслідування кожен трактує по своєму, проте чотири роки – це перебір.
"Усі слідчі дії явно спрямовані на те, щоб поховати цю справу і громадськість про неї забула. Це очевидно", – розповів він.
При цьому Семеха зазначив, що для розуміння допущених порушень, необхідно ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження.
Нагадаємо, що перші дві експертизи показали, що в момент ДТП із водієм Mercedes трапився епілептичний напад.
Багатьох українців доводи про напад не переконали. Масла у вогонь підлили фото Толстошеєва з алкоголем і постами про наркотики. Журналіст Дмитро Гнап прямо заявив OBOZREVATEL, що результати експертиз були сфальсифіковані ще на перших етапах, і тепер поліція і прокуратура намагаються зробити все, аби зберегти честь мундира.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ДТП за участю Станіслава Толстошеєва трапилась у Києві 9 січня 2016 року. Біля станції метро "Лівобережна" позашляховик Mercedes збив двох пішоходів.
Пізніше водій заявив, що під час аварії, він вперше у житті втратив свідомість.
Станіслав Толстошеєв є сином бізнесмена Андрія Толстошеєва з Дружківки Донецької області.
У вересні 2016 року прокуратура Києва закрила кримінальне провадження щодо мажора, проте Генеральна прокуратура України відновила розслідування.
Дочка загиблої у ДТП Надії Прилуцької Наталя померла навесні 2018 року, так і не дочекавшись вироку водієві позашляховика.
У лютому 2019 року невідомі обчистили сестру Станіслава Толстошеєва Олену. Злочинці розбили скло передніх дверей Porsche Macan 2015 року випуску і забрали сумочку, в якій була велика сума готівкою, банківські картки та документи.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".