Як ховають "гріхи" мажорів: що сталося з гучною ДТП у Києві

Із дня смертельної аварії у Києві за участю водія Mercedes Станіслава Толстошеєва пройшло майже чотири роки. Справа досі не передана до суду. Правозахисники вважають, що матеріали просто "ховають".

Детальніше – в нашій публікації.

Влітку 2018 року в столичній прокуратурі повідомляли OBOZREVATEL, що передали матеріали на третю за рахунком експертизу в сфері психіатрії та неврології. Вона повинна встановити, чи був у мажора напад під час ДТП. Нагадаємо, тоді Толстошеєв за кермом "мерса" збив двох людей. Загинула 74-річна жінка.

Минуло майже півтора року, але результатів експертизи в прокуратурі так і не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

Станіслав Толстошеєв

Відповідь київської прокуратури

Мовчать у прокуратурі про те, чи повідомлялась Толстошеєву підозра і чи обирався йому запобіжний захід. Відзначимо, що відомство здійснює в цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Розслідуванням займається ГУНП у Києві.

Аварія 9 січня 2016 року. Позашляховик під керуванням 21-річного Толстошеєва на смерть збив 74-річну Надію Прилуцьку і травмував іще одного перехожого

Онук загиблої Ігор сказав журналістам OBOZREVATEL, що протягом нинішнього року ні прокуратура, ні поліція з ним не зв'язок не виходили.

"Також не зв'язувався Станіслав Толстошеєв, його родичі або представники", – повідомив чоловік.

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Адвокат Дмитро Семеха, який представляє сторону потерпілих в іншій резонансній "мажорній ДТП" у Полтаві, вважає, що "справу Толстошеєва" намагаються "поховати". Він уточнив, що розумні терміни досудового розслідування кожен трактує по своєму, проте чотири роки – це перебір.

"Усі слідчі дії явно спрямовані на те, щоб поховати цю справу і громадськість про неї забула. Це очевидно", – розповів він.

При цьому Семеха зазначив, що для розуміння допущених порушень, необхідно ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, що перші дві експертизи показали, що в момент ДТП із водієм Mercedes трапився епілептичний напад.

Багатьох українців доводи про напад не переконали. Масла у вогонь підлили фото Толстошеєва з алкоголем і постами про наркотики. Журналіст Дмитро Гнап прямо заявив OBOZREVATEL, що результати експертиз були сфальсифіковані ще на перших етапах, і тепер поліція і прокуратура намагаються зробити все, аби зберегти честь мундира.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ДТП за участю Станіслава Толстошеєва трапилась у Києві 9 січня 2016 року. Біля станції метро "Лівобережна" позашляховик Mercedes збив двох пішоходів.

Пізніше водій заявив, що під час аварії, він вперше у житті втратив свідомість.

Станіслав Толстошеєв є сином бізнесмена Андрія Толстошеєва з Дружківки Донецької області.

У вересні 2016 року прокуратура Києва закрила кримінальне провадження щодо мажора, проте Генеральна прокуратура України відновила розслідування.

Дочка загиблої у ДТП Надії Прилуцької Наталя померла навесні 2018 року, так і не дочекавшись вироку водієві позашляховика.

У лютому 2019 року невідомі обчистили сестру Станіслава Толстошеєва Олену. Злочинці розбили скло передніх дверей Porsche Macan 2015 року випуску і забрали сумочку, в якій була велика сума готівкою, банківські картки та документи.

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