Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Як ховають "гріхи" мажорів: що сталося з гучною ДТП у Києві

3.9т
Читати матеріал російською

Із дня смертельної аварії у Києві за участю водія Mercedes Станіслава Толстошеєва пройшло майже чотири роки. Справа досі не передана до суду. Правозахисники вважають, що матеріали просто "ховають".

Детальнішев нашій публікації.

Влітку 2018 року в столичній прокуратурі повідомляли OBOZREVATEL, що передали матеріали на третю за рахунком експертизу в сфері психіатрії та неврології. Вона повинна встановити, чи був у мажора напад під час ДТП. Нагадаємо, тоді Толстошеєв за кермом "мерса" збив двох людей. Загинула 74-річна жінка.

Минуло майже півтора року, але результатів експертизи в прокуратурі так і не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

Станіслав Толстошеєв

Станіслав Толстошеєв

Новини
Прокляте перехрестя під Києвом: влада знайшла "революційне" рішення
Відповідь київської прокуратури

Відповідь київської прокуратури

Мовчать у прокуратурі про те, чи повідомлялась Толстошеєву підозра і чи обирався йому запобіжний захід. Відзначимо, що відомство здійснює в цьому кримінальному провадженні процесуальне керівництво. Розслідуванням займається ГУНП у Києві.

Аварія 9 січня 2016 року. Позашляховик під керуванням 21-річного Толстошеєва на смерть збив 74-річну Надію Прилуцьку і травмував іще одного перехожого

Аварія 9 січня 2016 року.

Позашляховик під керуванням 21-річного Толстошеєва на смерть збив 74-річну Надію Прилуцьку і травмував іще одного перехожого

Онук загиблої Ігор сказав журналістам OBOZREVATEL, що протягом нинішнього року ні прокуратура, ні поліція з ним не зв'язок не виходили.

"Також не зв'язувався Станіслав Толстошеєв, його родичі або представники", – повідомив чоловік.

Новини
Сина дитячого омбудсмена Кулеби ввели у штучну кому

Адвокат Дмитро Семеха, який представляє сторону потерпілих в іншій резонансній "мажорній ДТП" у Полтаві, вважає, що "справу Толстошеєва" намагаються "поховати". Він уточнив, що розумні терміни досудового розслідування кожен трактує по своєму, проте чотири роки – це перебір.

"Усі слідчі дії явно спрямовані на те, щоб поховати цю справу і громадськість про неї забула. Це очевидно", – розповів він.

При цьому Семеха зазначив, що для розуміння допущених порушень, необхідно ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, що перші дві експертизи показали, що в момент ДТП із водієм Mercedes трапився епілептичний напад.

Багатьох українців доводи про напад не переконали. Масла у вогонь підлили фото Толстошеєва з алкоголем і постами про наркотики. Журналіст Дмитро Гнап прямо заявив OBOZREVATEL, що результати експертиз були сфальсифіковані ще на перших етапах, і тепер поліція і прокуратура намагаються зробити все, аби зберегти честь мундира.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ДТП за участю Станіслава Толстошеєва трапилась у Києві 9 січня 2016 року. Біля станції метро "Лівобережна" позашляховик Mercedes збив двох пішоходів.

  • Пізніше водій заявив, що під час аварії, він вперше у житті втратив свідомість.

  • Станіслав Толстошеєв є сином бізнесмена Андрія Толстошеєва з Дружківки Донецької області.

  • У вересні 2016 року прокуратура Києва закрила кримінальне провадження щодо мажора, проте Генеральна прокуратура України відновила розслідування.

  • Дочка загиблої у ДТП Надії Прилуцької Наталя померла навесні 2018 року, так і не дочекавшись вироку водієві позашляховика.

  • У лютому 2019 року невідомі обчистили сестру Станіслава Толстошеєва Олену. Злочинці розбили скло передніх дверей Porsche Macan 2015 року випуску і забрали сумочку, в якій була велика сума готівкою, банківські картки та документи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва Війна на дорогах
Особа
Станіслав Толстошеєв
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України кримінал авто ДТП прокуратура Києва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
39
0
Смішно
1
Цікаво
22
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если был приступ,то в дурдом пожизненно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги