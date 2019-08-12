Як Фукс став "Почесним громадянином Харкова": в мережі згадали грандіозний скандал із подачі Кернеса

У мережі згадали скандал у 2014 році з присвоєнням з подачі мера Харкова Геннадія Кернеса одіозному російському олігархові-корупціонеру Павлу Фуксу звання "Почесний громадянин Харкова".
Відповідний матеріал розмістили на сторінці "Битва за Україну" в Facebook.
Так, 6 серпня стало відомо, що депутати Харківської міськради присвоїли звання "Почесний громадянин міста" восьми особам, серед яких опинилися двоє росіян – Павло Фукс і сенатор Олександр Шишкін, відомий підтримкою агресії Кремля проти України.
Кернес і Фукс
Примітно, що відразу 86 депутатів із 100 висловилися "за". Проти виступив член фракції "Батьківщина" Максим Олексієнко, який загорівся ідеєю оскаржити "почесне громадянство" в прокуратурі.
Кернес незабаром знайшов виправдання. "Почесний громадянин Харкова – це людина, яка готова витрачати гроші і час на відродження і прославляння Харкова. Серед цього списку є не один громадянин Російської Федерації", – заявив він, запевнивши, що причиною стало те, що Фукс і Шишкін є ініціаторами будівництва в місті двох храмів – Святих Дружин-Мироносиць і Святої Благовірної цариці Тамари.
Глава МВС Арсен Аваков відреагував на ситуацію жорстко: закликав розпустити міську раду на чолі з Кернесом.
"Тільки що хтось Кернес виніс на сесію міськради Харкова і протягнув за допомогою членів Партії регіонів та інших посіпак присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" якомусь члену Ради Федерації Росії Шишкіну Олександру, члену "Единой России". Сенатору Росії, що голосував за схвалення окупації Криму. Міська рада в нинішньому складі не має права на подальшу роботу", – висловився він тоді.
Кернес спробував спустити справу на гальмах, накинувшись із зустрічними звинуваченнями в тому, що замах на нього нібито ніхто не розслідує.
Кернес і Шишкін
Facebook "Битва за Україну"
Після протесту Авакова прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради від 28 серпня 2014 році. Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора Харкова про присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" члену комітету Ради Російської Федерації з оборони та безпеки Олександру Шишкіну.
Однак міськрада оскаржила рішення суду в апеляційній інстанції. 11 лютого 2019 року рішення міськради про присвоєння звання "почесного громадянина" все ж скасували в судовому порядку.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
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У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють в прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
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Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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