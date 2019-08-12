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Як Фукс став "Почесним громадянином Харкова": в мережі згадали грандіозний скандал із подачі Кернеса

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У мережі згадали скандал у 2014 році з присвоєнням з подачі мера Харкова Геннадія Кернеса одіозному російському олігархові-корупціонеру Павлу Фуксу звання "Почесний громадянин Харкова".

Відповідний матеріал розмістили на сторінці "Битва за Україну" в Facebook.

Так, 6 серпня стало відомо, що депутати Харківської міськради присвоїли звання "Почесний громадянин міста" восьми особам, серед яких опинилися двоє росіян – Павло Фукс і сенатор Олександр Шишкін, відомий підтримкою агресії Кремля проти України.

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Кернес і Фукс

Кернес і Фукс

Примітно, що відразу 86 депутатів із 100 висловилися "за". Проти виступив член фракції "Батьківщина" Максим Олексієнко, який загорівся ідеєю оскаржити "почесне громадянство" в прокуратурі.

Кернес незабаром знайшов виправдання. "Почесний громадянин Харкова це людина, яка готова витрачати гроші і час на відродження і прославляння Харкова. Серед цього списку є не один громадянин Російської Федерації", – заявив він, запевнивши, що причиною стало те, що Фукс і Шишкін є ініціаторами будівництва в місті двох храмів – Святих Дружин-Мироносиць і Святої Благовірної цариці Тамари.

Глава МВС Арсен Аваков відреагував на ситуацію жорстко: закликав розпустити міську раду на чолі з Кернесом.

"Тільки що хтось Кернес виніс на сесію міськради Харкова і протягнув за допомогою членів Партії регіонів та інших посіпак присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" якомусь члену Ради Федерації Росії Шишкіну Олександру, члену "Единой России". Сенатору Росії, що голосував за схвалення окупації Криму. Міська рада в нинішньому складі не має права на подальшу роботу", – висловився він тоді.

Кернес спробував спустити справу на гальмах, накинувшись із зустрічними звинуваченнями в тому, що замах на нього нібито ніхто не розслідує.

Кернес і Шишкін

Кернес і Шишкін

Facebook "Битва за Україну"

Після протесту Авакова прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради від 28 серпня 2014 році. Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора Харкова про присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" члену комітету Ради Російської Федерації з оборони та безпеки Олександру Шишкіну.

Однак міськрада оскаржила рішення суду в апеляційній інстанції. 11 лютого 2019 року рішення міськради про присвоєння звання "почесного громадянина" все ж скасували в судовому порядку.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Особи
Павло Фукс Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Теги
Харків корупція
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