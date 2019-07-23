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Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

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На кордонах України з Росією та Молдовою встановлено два нових комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів.

Комплекси "TSA" і "RAPISCAN" отримані пунктами пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка" (кордон із РФ) і "Старокозаче" (кордон із Молдовою), інформує Держприкордонслужба України на офіційному сайті.

Вказується, що такі заходи вжито в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди".

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Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Перевірку обладнання провели іноземна делегація зі США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики Штатів, Національної лабораторії "LANL" і компаній-виробників обладнання "Aecom", "Apogee group", "Rapiscan". Після цього техніку передали представникам прикордонних загонів.

"Отримане обладнання суттєво підвищить технічні можливості прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад і дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон", – сказано в повідомленні.

Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Відзначається, що з 2005 року подібними стаціонарними комплексами були обладнані 74 пункту пропуску. Органи Державної прикордонної служби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

dpsu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через брак фінансування військовослужбовці-контрактники стали масово звільнятися з Державної прикордонної служби.

У січні та лютому з Держприкордонслужби звільнилося 405 військових. Причина звільнень – відсутність підвищення зарплат. При тому, що з 1 січня військовим структурам підняли грошове утримання.

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Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
кордон Державна прикордонна служба України Держприкордонслужба фотографии контрабанда
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а при чем тут оружие? комплексы поставили что бы из Украины ничего делящегося не вывозили.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Украина стянула к границе России новейшее оборудование" Позорники!! У кого стянули? Америкосы поставили и обучили подопытных дёргать за верёвочку!
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