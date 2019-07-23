Ядерна зброя не пройде: Україна стягнула до кордону Росії новітнє обладнання

На кордонах України з Росією та Молдовою встановлено два нових комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів.

Комплекси "TSA" і "RAPISCAN" отримані пунктами пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка" (кордон із РФ) і "Старокозаче" (кордон із Молдовою), інформує Держприкордонслужба України на офіційному сайті.

Вказується, що такі заходи вжито в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги "Виявлення та припинення ядерної контрабанди".

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Перевірку обладнання провели іноземна делегація зі США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики Штатів, Національної лабораторії "LANL" і компаній-виробників обладнання "Aecom", "Apogee group", "Rapiscan". Після цього техніку передали представникам прикордонних загонів.

"Отримане обладнання суттєво підвищить технічні можливості прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад і дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон", – сказано в повідомленні.

dpsu.gov.ua

Відзначається, що з 2005 року подібними стаціонарними комплексами були обладнані 74 пункту пропуску. Органи Державної прикордонної служби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через брак фінансування військовослужбовці-контрактники стали масово звільнятися з Державної прикордонної служби.

У січні та лютому з Держприкордонслужби звільнилося 405 військових. Причина звільнень – відсутність підвищення зарплат. При тому, що з 1 січня військовим структурам підняли грошове утримання.

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