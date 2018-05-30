"Товариші КДБ вирішують": убитий Бабченко передбачив розправу

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого 29 травня застрелили в Києві, ще в 2017-му році заявляв про пильну увагу ФСБ до себе.

Як заявив журналіст в інтерв'ю "Настоящему времени", яке проходило в Празі в лютому 2017-го, є два сценарії розвитку подій щодо нього.

"Зараз в даний момент "товариші КДБ" вирішують, що зі мною робити - або заводити справу і садити зовсім, або махнути рукою і нехай цей малахольний журналіст в своєму Фейсбуці і далі пише, що хоче", - розповідав він.

Тоді він визнав, що в зв'язку зі своєю професійною діяльністю, злякався за своє життя вже давно.

"Я злякався років 7-10 тому і з тих пір я боюся постійно. В Росії якщо ти інакомислячий, якщо ти дисидент, кожну хвилину ти думаєш, що тебе можуть посадити, арматурою який-небудь по голові дати, шприц тобі в ногу увіткнути... Постійно думаєш про це", - зізнався Бабченко.

"Я злякався років 10 назад, і з тих пір боюся постійно". Аркадій Бабченко залишив Росію на початку 2017 року https://t.co/Jxxc2tbo8U pic.twitter.com/BnnFHeDHFr - Дотепер (@CurrentTimeTv) 29 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що кулі потрапили в легені і серце Бабченко. Він помер в кареті швидкої допомоги.