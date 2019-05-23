"Я від Зеленського": у компанії Фукса і Хомутинніка засвітився ще один "доброчинець"

Одіозний колишній народний депутат і соратник кума президента РФ Віктора Медведчука Богдан Губський зайнявся "кришуванням" бізнесу в Києві, прикриваючись ім'ям президента України Володимира Зеленського.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

Повідомляється, що Губський відвідує державні установи та заклади, пропонуючи захист, прикриваючись ім'ям діючого глави держави. Які саме послуги з "захисту" і як вони будуть надаватися, джерело не назвало.

OBOZREVATEL звертається до чинного президента Володимиру Зеленському, щоб він звернув увагу на даний факт і вжив заходів.

Відзначимо, що Губський пов'язаний з ще одним одіозним російським олігархом, який перебрався в Україну, Павлом Фуксом і народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком, які також називають себе людьми з команди Зеленського і пропонують від його імені захист.

Додамо, Богдан Губський відомий в Україні бізнесмен і політик. ЗМІ пов'язують його діяльність зі скандальним главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Губський в 1998 році пройшов на виборах до Верховної Ради від СДПУ(о), головою якої був Медведчук. Крім того, він також замішаний у скандалах з "дерибаном" землі в Київській області.

Богдан Губський HPiB.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомутиннік разом з Фуксом створили нову політичну партію "Довіряй справам", куди увійшли мер Одеси Геннадій Труханов і глава Харкова Геннадій Кернес.

Також російський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса - Ігор Терехов.

Відзначимо, що Фукс не має законних підстав перебувати в статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.

Крім того, Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редсовета OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало ряд резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.

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