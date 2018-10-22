''Я пройшов стільки перевірок!'' Опублікована розмова Нагорного про вербування ФСБ

Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому підозрюваний у державній зраді бізнесмен Тимофій Нагорний розповідає про свої зв'язки із РФ.

За словами колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої, його затримали на Марші миру в Москві, посадили у в’язницю, де і завербували співробітники ФСБ.

"По суті вони перевірили, що я щось можу", — заявив Нагорний на запису, який опублікований на офіційному YouTube-каналі СБУ (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Він уточнив, мовляв, пройшов стільки перевірок, що навіть уявити складно.

"Я з ними спілкуюся із 2013 року, але востаннє був там 2 місяці тому. Я тобі паспорт покажу, у мене за останній рік, по-моєму, 4 поїздки або 5", — додав бізнесмен.

Також він підкреслив, що на Луб'янці йому сформулювали пропозицію створити політичну силу в Україні й пообіцяли "всебічну підтримку".

В одній із розмов бізнесмен також пропонує за €1,2 млн, у ролі посередника, допомогти громадянину РФ закрити низку кримінальних справ через генерального прокурора РФ Юрія Чайку і сина екс-генпрокурора України Артема Пшонку.

Тимофій Нагорний

На питання про те, чи немає у Нагорного прямого виходу на Чайку, той відповідає, що "прямішого виходу немає". "Він (Артем Пшонка. — Ред.) до нього (до Чайки. — Ред.) звертається, як до тата", — сказав Нагорний.

Як повідомила LIGA.net, 22 жовтня Апеляційний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про затримання Нагорного за звинуваченням у державній зраді.

Знайомі бізнесмена також розповіли, що йому оголосили про підозру через спілкування із російським бізнесменом Олексієм Дашутіним, нібито у цих розмовах був склад злочину. Представники підозрюваного впевнені, що саме Дашутін нині співпрацює зі слідством і свідчить проти Нагорного.