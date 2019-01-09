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"Я попалася": спливли нові подробиці побиття нянею малюка в Одесі

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Скандал із побиттям нянею 13-місячної дитини в Одесі викликав резонанс. Постало питання кому можна довірити своїх дітей.

OBOZREVATEL з'ясував подробиці НП. Ми зв'язалися не тільки з мамою потерпілого малюка, але й із уже колишньою нянею.

"Це фотошоп"

56-річна Інга Г. стверджує, що її оббріхують, водночас називає декілька версій, що ж сталося із дитиною.

"Я просто у шоці. За увесь час, що працювала з дітьми, я пальцем нікого з них не чіпала! Мама того малюка говорить, що я кулаком вдарила дитину, вона може це довести?" – сказала екс-няня.

За словами Інги, у дитини насправді... не було ніяких травм. "Те, що його мати опублікувала знімок – швидше за все, фотошоп", – заявила жінка. Потім вона додала, що дитина напередодні неодноразово падала.

Фото 13-місячного малюка, яке опублікувала в соцмережі його мама Марія Литовченко

Фото 13-місячного малюка, яке опублікувала в соцмережі його мама Марія Литовченко

Причиною "інформаційної атаки" на себе Інга вважає небажання матері малюка оплатити їй роботу, "тому та роздула такий скандал". "Я просто попалася", – зазначила Інга.

Вона додала, що пропрацювала в сім'ї два тижні. "Жінка знайшла моє резюме через інтернет і сама зв'язалася зі мною. За один тиждень вона мені заплатила, за другий ні", – додала Інга.

56-річна Інга Г.

56-річна Інга Г.

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Колишня няня зазначила, що не вживала ні краплі спиртного. "Все літо я пропрацювала вихователем у дитячому таборі з хворими дітками з інтернату в с. Приморське Ізмаїльського району. Діти знають, як я про них дбала, і можуть це підтвердити", – сказала жінка.

Керівництво дитячого табору: "Це шок"

OBOZREVATEL зв'язався із представником дитячого табору. Там підтвердили, що Інга у них працювала.

"У неї ніколи не було ознак агресії до дітей, та й діти на неї ніколи не скаржилися. Тому для мене є шоком те, що повідомили в соцмережах і в ЗМІ. Як фізрук Інга чітко виконувала свої функції, претензій до неї ніяких не було. З приводу алкоголю... У нас за це одразу звільняють, і Інгу я ніколи за вживанням алкоголю не бачив", – розповіли в адміністрації табору.

"Я попалася": спливли нові подробиці побиття нянею малюка в Одесі

Google. Maps

Мама малюка: "Вона була неадекватна"

Зовсім іншу версію про надзвичайну подію із дитиною повідомила нашим журналістам мама малюка 28-річна Марія Литовченко. Вона розповіла, що в день події отримала від няні sms-повідомлення, у якому та писала, що у її матері стався інсульт і їй потрібно виїхати в Ізмаїл.

"Потім вона протягом двох годин не відповідала на дзвінки. Я взяла таксі й помчала додому. В кімнаті побачила 4-річного сина, який самотньо грався, також я побачила пластикову пляшку з-під алкоголю і сплячу Інгу, в якої на животі спав мій молодший син. Коли я взяла його на руки, побачила, що все його обличчя і одяг були в крові. Якби дитина просто вдарилася, людина б її перевдягнула, обробила рани", – розповіла Марія.

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Жінка викликала швидку і поліцію. Няню вона закрила в кімнаті, щоб та не пішла.

"Інга ледь трималася на ногах. Почала матом у присутності дітей називати мене аферисткою, що я така-сяка. Грубо розмовляла з поліцейськими і ті навіть хотіли надіти на неї наручники", – зазначила мама малюка.

Мама хлопчика Марія Литовченко

Мама хлопчика Марія Литовченко

Facebook

Марія стверджує, що заплатила няні за два тижні роботи. Всього – 300 євро. "Одним вона каже, що я їй не платила, іншим, що я заплатила тільки за тиждень", – підсумувала жінка. Свідком подій, за словами Марії, була її мама, яка приїхала на місце десь через 10-15 хвилин, оскільки живе неподалік.

Марія додала, що звозила сина на судмедекспертизу. За її словами, у дитини ліва сторона обличчя опухла і в гематомах, також була рана на губі. "Черепно-мозкової травми не було, але я так розумію, що у нього легкий струс – син дуже багато спить", – зазначила вона.

Розслідує поліція

У прес-службі ГУНП в Одеській області повідомили, що подія зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Також у поліції додали, що опитали няню малюка і та заперечувала свою провину з приводу його побиття: "За словами жінки, травми дитина отримала напередодні під час неодноразових падінь, про що вона нібито повідомляла матері", – зазначили в прес-службі.

На сьогодні слідчими призначена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень і можливі причини отримання їх дитиною. "Крім того, вживаються інші заходи щодо з'ясування обставин події", – додали у поліції.

Зазначимо, що скандали з приводу побиття нянями дітей в Україні траплялися і в 2018 році:

  • У березні відома українська телеведуча Ольга Фреймут заявила, що няня побила її дворічного сина. Вона стверджувала, що жінка вдарила дитину, як дорослу людину.

  • У березні того ж року в Харкові няня побила дівчинку, яка страждає на дитячий церебральний параліч. Інцидент зафіксувала камера спостереження.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
криміналдітиНаціональна поліція України
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