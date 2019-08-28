"Я кричала і молилася": жителі будинку, що завалився в Дрогобичі, розкрили деталі НП

Жителі чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, де в середу, 28 серпня, трапився обвал, спершу почули, як тріщать стіни.

Про це розповіла Ірина Пилипців, одна з врятованих із-під завалів. Як повідомляє ТСН, жінка жила в квартирі на другому поверсі.

Вона якраз спала, коли трапилася надзвичайна подія. "Звуки ніби наближалися. Вони дуже схожі на ті, коли кидають каміння. Я провалилася під плиту, трималася однією рукою об щось металеве. Я чула крики, я зателефонувала на "03", бо мала в руці телефон", – згадала жінка.

Крім неї, у квартирі перебували чоловік, 9-річна дочка і повнолітній син. "Я чула голоси своїх дітей, чула звуки сусідки. Вона, на жаль, уже померла, тому що провалилася далі. Чоловіка не знайшли досі", – додала вона.

Доньку і сина Пилипців дістали з-під завалів за кілька годин. Вони перебувають у лікарні, у дівчинки – перелом тазу.

"Я спала вночі й чую, як щось трясеться і на мене впала стіна. Мені було дуже страшно, я не мала, чим дихати. Я кричала і молилася", – згадала донька Ірини.

За словами рятувальників, під завалами може бути ще четверо осіб, зокрема, чотири дитини. Внаслідок обвалу мінімум двоє людей загинули.

НП у будинку в Дрогобичі Поліція Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Горлівці Донецької області влаштували потужний вибух у житловому будинку. У результаті інциденту постраждали 4 людини, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.

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