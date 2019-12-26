"Я їх не знала!" "Пума" "відреклася" від інших підозрюваних у справі Шеремета

Колишня доброволиця, ветеранка АТО Інна Грищенко (Пума) заявила, що не знала раніше інших фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

У коментарі "Громадському" Грищенко зазначила, що в 2016 році, коли загинув Шеремет, вона не була знайома з іншими підозрюваними.

"Знайома з Яною (Дугарь – ред.), з Рифом (Андрій Антоненко – Ред.) з цього року (2019-го), з кінця літа, а з Юлею (Кузьменко – Ред.) – з того літа (2018-го)", – розповіла вона.

Також Грищенко додала, що не ознайомлена з розмовами, опублікованими під час брифінгу в справі Шеремета.

Вбивство Шеремета

Інна Грищенко, відома як волонтерка "Пума", розповіла про знайомство з фігурантамі справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та ее Чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство Чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 году. Їхні розмови фігурують у делу Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V - hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") можуть бути причетні до вбивства Павла Шеремета, з'явилася в ЗМІ ще на початку листопада 2019 року.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою ветеранку АТО Інну Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють у причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, пов'язаного з кримінальним світом.

12 грудень, на брифінгу, глава Національної поліції Євген Коваль офіційно заявив, що подружжя Грищенків – "Пума" й "Буча" – опосередковано причетне до вбивства журналіста.

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