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/Розслідування

"Я хочу жити!" Поранений на Донбасі боєць попросив громадянства України

7.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі 19 травня позбувся ноги на передовій боєць з Молдови Станіслав Гібадулін, позивний "Хітмен". Перебуваючи в госпіталі воїн попросив українського громадянства.

Про це у Facebook повідомляє фонд "Повернись живим". Волонтери зазначили, що це вже не перше поранення захисника українських земель.

"Це було його третє серйозне поранення: перше Стас отримав 22.02.2018 р., коли загинув його кращий друг Ілля Сербін, друге було 25.01.2019 р., коли в автомобіль, де був Хітмен, потрапила протитанкова керована ракета. Стас тоді втратив фаланги пальців і отримав чергову контузію, а капелан Віталій Губенко (позивний Батюшка) загинув", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Гібадулін є громадянином Молдови. Зараз боєць перебуває в лікарні під наглядом медиків.

"Коли його евакуювали в госпіталь, він не нарікав на долю. Стас попросив лікарів зняти його на відео, щоб вкотре попросити українське громадянство. Громадянство, яке деякі українці, на жаль, перестали цінувати... Одні пишуть: "Блін, та я живу в цій країні". А Стас (ламаною українською) говорить: "Я хочу тут жити!" У цьому, напевно, і полягає різниця між тими, хто робить, і тими, хто просто говорить", – підкреслили в інформації.

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Станіслав Гібадулін

Станіслав Гібадулін

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Україна втратила на передовій на Донбасі 15 воїнів. Наймолодшому з них було всього 20 років.

За даними Організації Об'єднаних Націй, загалом на Донбасі з 2014 року загинули від 12,8 до 13 тисяч осіб. З них 3,3 тисячі цивільних осіб, 4 тисячі бійців ЗСУ і 5,5 тисячі тих, хто воював на боці незаконних формувань "Л/ДНР".

За 2018 рік загинули 133, а з початку 2019-го – вже понад 30 українських військових.

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Місце
Україна
Теги
Новини Донбасувійнабоєць АТОповернись живим
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Livesey David
Livesey David
Не сиделось дебилу дома.
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