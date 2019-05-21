"Я хочу жити!" Поранений на Донбасі боєць попросив громадянства України

На Донбасі 19 травня позбувся ноги на передовій боєць з Молдови Станіслав Гібадулін, позивний "Хітмен". Перебуваючи в госпіталі воїн попросив українського громадянства.

Про це у Facebook повідомляє фонд "Повернись живим". Волонтери зазначили, що це вже не перше поранення захисника українських земель.

"Це було його третє серйозне поранення: перше Стас отримав 22.02.2018 р., коли загинув його кращий друг Ілля Сербін, друге було 25.01.2019 р., коли в автомобіль, де був Хітмен, потрапила протитанкова керована ракета. Стас тоді втратив фаланги пальців і отримав чергову контузію, а капелан Віталій Губенко (позивний Батюшка) загинув", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Гібадулін є громадянином Молдови. Зараз боєць перебуває в лікарні під наглядом медиків.

"Коли його евакуювали в госпіталь, він не нарікав на долю. Стас попросив лікарів зняти його на відео, щоб вкотре попросити українське громадянство. Громадянство, яке деякі українці, на жаль, перестали цінувати... Одні пишуть: "Блін, та я живу в цій країні". А Стас (ламаною українською) говорить: "Я хочу тут жити!" У цьому, напевно, і полягає різниця між тими, хто робить, і тими, хто просто говорить", – підкреслили в інформації.

Станіслав Гібадулін Facebook

Станіслав Гібадулін Facebook

Станіслав Гібадулін Facebook

Станіслав Гібадулін Facebook

Станіслав Гібадулін Facebook

Станіслав Гібадулін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Україна втратила на передовій на Донбасі 15 воїнів. Наймолодшому з них було всього 20 років.

За даними Організації Об'єднаних Націй, загалом на Донбасі з 2014 року загинули від 12,8 до 13 тисяч осіб. З них 3,3 тисячі цивільних осіб, 4 тисячі бійців ЗСУ і 5,5 тисячі тих, хто воював на боці незаконних формувань "Л/ДНР".

За 2018 рік загинули 133, а з початку 2019-го – вже понад 30 українських військових.

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