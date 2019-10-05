Взяв машину батьків: у Запоріжжі 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП

В Комунарському районі Запоріжжя в суботу, 5 жовтня, неповнолітній водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною.

У результаті травм, отриманих при ДТП, у лікарні помер 14-річний пасажир першого автомобіля. Ще 4 людей постраждали, інформує прес-служба обласної поліції.

Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток взяв автомобіль Hyundai без дозволу батьків і з друзями (14-15 років) катався по місту.

ДТП zp.npu.gov.ua

На вулиці Чумаченка він не впорався з керуванням і його авто зіткнулося з Daewoo Lanos.

Госпіталізованими є водій і троє пасажирів Hyundai, а також 36-річний водій Lanos'а.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП Соцмережі

ДТП Соцмережі

ДТП Соцмережі

ДТП Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!