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6 жовтня • оновлено в 17:57
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/ Розслідування

Взяв машину батьків: у Запоріжжі 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП

18.4т Читати матеріал російською

В Комунарському районі Запоріжжя в суботу, 5 жовтня, неповнолітній водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною.

У результаті травм, отриманих при ДТП, у лікарні помер 14-річний пасажир першого автомобіля. Ще 4 людей постраждали, інформує прес-служба обласної поліції.

Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток взяв автомобіль Hyundai без дозволу батьків і з друзями (14-15 років) катався по місту.

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ДТП

ДТП

zp.npu.gov.ua

На вулиці Чумаченка він не впорався з керуванням і його авто зіткнулося з Daewoo Lanos.

Госпіталізованими є водій і троє пасажирів Hyundai, а також 36-річний водій Lanos'а.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП

ДТП

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ДТП фотографии Національна поліція України діти
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Tsapurina Irina
Tsapurina Irina
Это ужасно . Сама в 2007 г. Была пассажиром маршрутки. в аварии чудом осталась жива. ЧМТ, сотрясение мозга , скальпированная рана , отсутствие кожи на голове размером 47 см. Частичная амнезия и долгие годы реабилитации . Виновник ДТП умер , никто и копейки на лечение не дал . Но Слава Богу жива. И сколько ещё таких тысячи пострадавших !! Необходимо срочно навести порядок, ввести обязательные видеонаблюдения на дорогах . Строгие штрафы за нарушения правил , и к ответственности виновных !!
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Александрович Борис
Александрович Борис
Tsapurina Irina, что вы говорите, вот это да и как будем навлдить порядки?
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