Взяв машину батьків: у Запоріжжі 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП

В Комунарському районі Запоріжжя в суботу, 5 жовтня, неповнолітній водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною.
У результаті травм, отриманих при ДТП, у лікарні помер 14-річний пасажир першого автомобіля. Ще 4 людей постраждали, інформує прес-служба обласної поліції.
Як встановили правоохоронці, 15-річний підліток взяв автомобіль Hyundai без дозволу батьків і з друзями (14-15 років) катався по місту.
ДТП
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На вулиці Чумаченка він не впорався з керуванням і його авто зіткнулося з Daewoo Lanos.
Госпіталізованими є водій і троє пасажирів Hyundai, а також 36-річний водій Lanos'а.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
ДТП
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ДТП
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ДТП
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Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно по Україні прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні сталося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні сталося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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